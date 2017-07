L'ottimo HP 250 G5 ancora in offerta a 549 Euro su Amazon: Core i5, 8 GB di RAM, SSD M.2 da 256 Euro e schermo SVA Full HD

Amazon ripropone una delle migliori offerte di ieri, riguardante il portatile HP 250 G5 che è un ottimo modello per la produttività, i compiti d'ufficio e l'uso multimediale.

Ad un prezzo di soli 549,00 Euro questa potrebbe essere l'occasione giusta per sostituire il vostro vecchio notebook e ottenerne uno dalle ottime prestazioni e dall'affidabilità tipica del brand americano. Segnaliamo solamente la mancanza di GPU NVIDIA o AMD, quindi non è adatto per il gaming più avanzato.

Nella versione in offerta su Amazon HP 250 G5 offre un pannello SVA (buoni angoli di visione) da 15,6 pollici a risoluzione Full HD, mentre sotto la scocca troviamo un processore Intel Core i5-7200U di ultima generazione supportato da 8 GB di RAM e un SSD M.2 da 256 GB (dal valore di quasi un terzo di tutto il portatile). Lungo il telaio non manca un masterizzatore DVD, un lettore di schede di memoria SD e le porte Ethernet, HDMI e USB 3.0. Si tratta di un portatile completo, dal peso di circa quasi 2 chilogrammi e dal prezzo molto interessante: solo pochi giorni fa veniva infatti venduto a quasi 700 Euro sul portale di e-commerce.

