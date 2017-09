Jumper EZbook 3SE, notebook da 13,3 pollici con CPU Intel in pre-vendita a 143,35 euro

Se vi serve un notebook economico sono parecchie le soluzioni offerte da Acer, Asus, Lenovo e altri. Ma Jumper negli ultimi anni ha totalmente ridefinito il concetto di economico per quanto riguarda i computer portatili, offrendo soluzioni di qualità soddisfacente a prezzi che possiamo definire anti-concorrenziali. Un esempio? Il nuovissimo Jumper EZbook 3SE, portatile da 13,3 pollici con sistema operativo Windows 10 e CPU Intel Celeron con architettura Apollo Lake che viene posizionato in pre-vendita a soli 143,35 euro! Compralo qui su Geekbuying.

La promozione al prezzo di partenza, che può essere approfondita a questo indirizzo, vale solamente per i primi 100 pezzi venduti dal portale di e-commerce fino a raggiungere un prezzo base di 169 euro circa (199,99 dollari). Un prezzo risibile se consideriamo il comparto tecnico di questo prodotto: Jumper EZbook 3SE fa uso di un display LCD IPS da 13,3 pollici a risoluzione Full HD in formato 16:9 (1920x1080 pixel), mentre il processore è un Intel Celeron N3350 quad-core da 1,1 GHz con architettura Apollo Lake supportato da 3 GB di RAM DDR3.

Il nuovo computer portatile di Jumper fa affidamento ad una memoria eMMC da 64 GB per lo storage integrato, e c'è anche una piccola webcam da 2 MP per le videoconferenze. non manca una porta HDMI per collegare il computer a monitor, proiettori o televisori, utilizzandolo quindi come sorgente per un sistema di intrattenimento domestico sfruttando la versatilità di un sistema operativo per computer. Sul fronte della connettività non possono mancare due porte USB 3.0, una combo da 3,5 millimetri per auricolari e microfono e uno slot per micro SD.

Il tutto in un form-factor estremamente compatto con uno spessore di 8 millimetri nella parte più sottile della scocca e un peso complessivo di circa 1,35 chilogrammi pur contenendo al suo interno una batteria da 9.600 mAh. Non può mancare chiaramente il supporto al Bluetooth 4.0 e al Wi-FI 802.11n. Le prime spedizioni del computer portatile sono previste per la prossima settimana, ma il prezzo ridotto è garantito solo per le prime 100 unità vendute. In seguito il costo salirà progressivamente fino ad arrestarsi a 169 euro, un prezzo tutto sommato molto interessante.

