Jumper Ezbook 3S in offerta su Lightinthebox ad un prezzo di 262.25 con Windows 10

Se siete alla ricerca di un notebook che sia poco ingombrante ma che abbia anche e soprattutto un aspetto estetico bello da vedere, magari simile a quanto fatto da Apple con i suoi MacBook Air, ecco che il nuovo Jumper Ezbook 3S potrebbe fare per voi soprattutto ora che viene scontato sul portale di vendite online Lightinthebox ad un prezzo decisamente interessante di 262.25€ grazie all'utilizzo del coupon promozionale EZBOOK3S da inserire in fase finale di acquisto.

Il notebook dell'azienda cinese riprende l'estetica del MacBook Air di Apple andando a realizzare una macchina con un corpo completamente in alluminio spazzolato ed un display IPS da 14.1 pollici con risoluzione Full HD ossia 1920x1080 pixel. A tutto questo chiaramente si aggiunge anche un processore Intel Celeron N3450 che altro non è che un Quad-core capace di lavorare a 1.1GHz fino ad un massimo di 2.2GHz. Il tutto risulta poi coadiuvato da 6GB di RAM DDR3 e da un disco SSD da 256GB di capacità che potranno essere poi espanse anche con ulteriori 128GB tramite una MicroSD.

Per il resto il comparto del notebook di Jumper prevede una camera frontale da 0.3MP capace di gestire le video chiamate ed una batteria da 10.000 mAh che a detta dell'azienda permetterà di ottenere tra le 3 e le 5 ore di utilizzo con una sola ricarica. A livello di connettività troviamo un'uscita HDMI per il collegamento ad un monitor esterno o ad un televisore, due porte USB e appunto la presenza del sistema operativo di Microsoft Windows 10 nella sua versione Home.

Il Jumper Ezbook 3S viene dunque proposto su Lightinthebox ad un prezzo di 262.25€ grazie all'utilizzo in fase di completamento dell'acquisto del coupon promozionale EZBOOK3S. Per ulteriori informazioni sui costi e sui tempi di spedizione o eventuali oneri è possibile consultare il sito del venditore a questa pagina. Sempre su Lightinthebox è attiva una sezione con una svendita totale di alcuni prodotti in forte sconto solo per un periodo limitato: per questi e ulteriori offerte è possibile andare direttamente sul portale a questa pagina.