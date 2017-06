Il nuovo Microsoft Surface Pro arriva in Italia, come risparmiare con Sconti.com

Nelle scorse settimane Microsoft ha annunciato un nuovo modello di Surface Pro che perde la numerazione nel nome ma guadagna la connettività LTE e il supporto dei nuovi processori Intel di settima generazione con architettura Kaby Lake. Il 2-in-1 è disponibile in Italia a partire da oggi 15 giugno e si può già prenotare attraverso Sconti.com ad un prezzo a partire da 959 Euro per la versione con Core m3, 4GB di RAM e SSD da 128 GB. Sul sito Sconti.com è possibile inoltre sfruttare diversi sconti e promozioni su Surface Pro 4 e altri prodotti Microsoft, che rimangono ancora particolarmente validi sul profilo tecnico.

Il nuovo Surface Pro non presenta importanti novità sul piano estetico: la scocca è identica a quella di Surface Pro 4, con solamente piccoli accorgimenti per massimizzare il ricircolo dell'aria interno e consentire maggiori capacità di raffreddamento per i componenti. Sul nuovo modello è stata leggermente rivista anche la cerniera dello stand, che guadagna una progettazione più semplice pur garantendo angoli di apertura maggiori rispetto al passato. La cornice del tablet è adesso leggermente arrotondata, offrendo al dispositivo un design più morbido e gradevole. Ma sono sotto la scocca le differenze più importanti del nuovo modello.

Microsoft Surface Pro integra infatti processori Intel di settima generazione: l'entry-level da 959 Euro adotta un Intel Core m3-7Y30 con 4GB di RAM, mentre aumentando la spesa si possono avere versioni con Core i5-7300U da 4 e 8 GB di RAM e Core i7-7660U da 8 o 16 GB di RAM. Il computer portatile viene proposto inoltre con tagli di storage da 128 GB fino ad un massimo di 1 TB per la soluzione top di gamma, tutti tramite veloci SSD PCIe. È naturalmente prevista la possibilità di espandere lo spazio di archiviazione attraverso periferiche di storage esterne via USB o scheda di memoria microSD. Non manca il connettore audio da 3,5 mm.

Importante novità del nuovo modello è la connettività LTE, che consente di sfruttare una connessione ad internet anche in mobilità, fuori le mura di casa o dell'ufficio. Surface Pro può collegarsi a periferiche esterne anche via Wi-Fi o Bluetooth 4.0, implementa due fotocamere da 8 e 5 MP e integra una porta Mini DisplayPort per monitor esterni. Vetro e penna capacitiva migliorano e consentono adesso di rilevare 4096 livelli di pressione. È stata migliorata anche anche la tastiera accessoria, con le Signature Type Cover che vantano una finitura in alcantara made in Italy e tasti a corsa più corta (1,3 mm) che mantengono la retroilluminazione.

Potete trovare maggiori informazioni su sconti e offerte sui prodotti Microsoft sul sito Sconti.com.