I migliori computer portatili su GeekBuying, a partire da 99,99 dollari

È possibile comprare un computer portatile spendendo davvero poco facendo affidamento ai prodotti dei vari brand cinesi. Fra questi l'affidabile Xiaomi, ma anche nomi meno noti in occidente capaci di sfornare dispositivi di qualità molto interessante in relazione ai prezzi dei listini. Fra i brand che troviamo di sovente negli inventari dei vari rivenditori di prodotti cinesi non possiamo che citare Jumper, T-Bao, Chuwi. GeekBuying ci propone una collezione di portatili e fra questi c'è un modello da 14 pollici che costa solamente 85,17 Euro.

T-bao Tbook X7 è il computer portatile più economico che si può acquistare sul portale di e-commerce, e utilizza una piattaforma Intel Bay Trail-T (Z3735F da 1,44 GHz) supportata da 2 GB di RAM e 32 GB di storage integrato. Questo notebook ha un display da 14 pollici a risoluzione 1366x768 pixel, una batteria da 6000 mAh e un prezzo di listino estremamente interessante. Dispone anche di porte USB e HDMI, e supporta Wi-Fi e Bluetooth. Non possono mancare le soluzioni prodotte da Xiaomi, che da alcuni anni è scesa anche nel campo dei laptop.

Xiaomi Mi Notebook Air è proposto sia nella versione da 12,5 pollici, con prezzi da 451,45 Euro, che nella versione da 13,3 pollici con sensore d'impronte e prezzi a partire da 583,47 Euro. Il portatile di Xiaomi fa uso di una scocca in alluminio unibody e un design curato con un peso complessivo di poco superiore al chilogrammo. Entrambi i modelli implementano display LCD IPS con supporto alla risoluzione Full HD nativa e possono integrare GPU dedicate e unità SSD per l'archiviazione. Su Geekbuying è possibile trovare numerose varianti dei due portatili.

Oltre ai modelli Xiaomi, sono particolarmente rinomati i prodotti Chuwi (soprattutto per i prezzi molto bassi): nella selezione del portale di rivendita è possibile ad esempio acquistare il modello Chuwi LapBook da 14,1" a soli 187,39 Euro. La collezione di laptop è disponibile a questo indirizzo, in cui ci sono i modelli proposti all'interno dell'iniziativa "Best Ultra Thin Laptops". I dispositivi sono suddivisi in due categorie in base alle dimensioni del display: 12,5 pollici per i dispositivi con queste dimensioni, 13,3 pollici per i notebook che adottano display più ampi.