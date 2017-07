Huawei presenta in Italia MateBook X e MateBook E

Huawei ha ufficialmente presentato per il mercato italiano due nuove soluzioni notebook, prodotti che sono stati annunciati nel mese di maggio in occasione di un evento tenuto a Berlino: parliamo del notebook Huawei MateBook X e del 2-in-1 Huawei Matebook E, entrambi caratterizzati dalle ridotte dimensioni e dalla elevata facilità di trasporto con però scelte tecniche molto diverse.

Huawei MateBook X è un notebook con display dalla diagonale di 13,3 pollici con risoluzione di 2160x1440 pixel, caratterizzato da cornici molto sottili e per questo dall'ingombro che ricorda quello di notebook con display da 12 pollici. E' dotato di processore Intel Core i5-7200U con 8 Gbytes di memoria di sistema e SSD da 256 Gbytes di capacità. La peculiarità di questo sistema è quello di utilizzare sistema di raffreddamento completamente passivo, abbinato a sottosistema audio Dolby Atmos e a un tasto di accensione che integra al proprio interno anche il sensore per le impronte digitali.

[HWUVIDEO="2372"]Anteprima Huawei MateBook X[/HWUVIDEO]

Con Huawei Matebook E l'azienda asiatica propone invece un 2-in-1 con schermo da 12 pollici di diagonale, con risoluzione di 2160x1440 pixel, abbinato a processore Intel Core i5-7Y54 anche in questo caso raffreddato passivamente. La memoria di sistema è pari a 4 Gbytes, mentre quella di storage locale su SSD raggiunge i 256 Gbytes. Il prodotto è abbinato ad una cover con tastiera che può assumere differenti modalità di utilizzo, grazie ad una conformazione nella parte posteriore che ricorda quello di un kickstand e che per questo motivo permette di impostare un angolo a piacere tra schermo e piano di appoggio.

[HWUVIDEO="2373"]Anteprima Huawei Matebook E[/HWUVIDEO]

Per entrambi i prodotti Huawei ha scelto schermi ad elevata risoluzione con pannelli TFT caratterizzati da un rapporto tra i due lati pari a 3/2, contro quello tipico di 16/9 scelto per la maggior parte dei display in commercio. In questo modo aumenta la risoluzione verticale rispetto a quella orizzontale, a tutto vantaggio di una superiore leggibilità dei contenuti e migliore produttività. Huawei MateBook X è proposto in vendita ad un listino ufficiale, nel mercato italiano, pari a 1.399€ IVA inclusa; per Huawei MateBook E il prezzo è invece pari a 1.199€ sempre IVA inclusa, comprendedo anche la cover e un pennino.