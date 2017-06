HP Stream 14, un portatile dal bel design ad un prezzo da cinesone: 229,99 Euro su Amazon solo per oggi!

In collaborazione con Amazon

Non è il più potente dei portatili in circolazione, ma può fare tranquillamente il suo dovere in alcuni ambiti grazie al processore Celeron, i 4GB di RAM e la eMMC da 32 GB da affiancare al cloud. Ad un costo di 229,99 Euro non si può volere di più!

21 Giugno 2017

HP

pubblicata il, allenel canale Portatili