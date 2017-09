HP presenta i nuovi EliteOne 1000 G1, EliteBook x360 1020 G2 ed EliteBook 1040 G4

HP ha annunciato novità per quanto riguarda i suoi prodotti delle linee Elite: a rimpolpare le fila dell'offerta del produttore statunitense sono infatti stati annunciati il nuovo HP EliteBook x360 1020 G2, l'HP EliteBook 1040 G4 e il nuovo desktop all-in-one HP EliteOne 1000 G1.

Quest'ultimo è un all-in-one decisamente peculiare, in quanto modulare: tutto l'hardware è contenuto all'interno della base, mentre il monitor è sostituibile. Sono al momento disponibili tre diverse opzioni: un pannello da 23,8 pollici con risoluzione 1080p, un pannello da 27 pollici con risoluzione Ultra HD e un pannello curvo da 34 pollici con risoluzione 1440p (meno definito, quindi, dell'alternativa da 27 pollici).

All'interno della base sono presenti processori Intel (Core i3, i5 o i7 di settima generazione), fino a 32 GB di RAM DDR4-2400 e una dotazione completa di porte che include anche delle USB Type-C. Particolarmente interessante dal punto di vista aziendale è la possibilità di gestire configurazioni identiche con differenti dimensioni dello schermo, così da poter soddisfare diverse esigenze pur mantenendo una certa standardizzazione e mantenendo gli ingombri ridotti al minimo.

L'EliteBook x360 1020 G2 possiede uno schermo da 12,5 pollici con risoluzione 1080p o Ultra HD con luminosità di 700 nit, può essere dotato di processori Intel fino al Core i7-7600U con vPro, fino a 16 GB di memoria RAM DDR3-1866 e SSD con 360 GB di capacità massima. La batteria, che ha una capacità di 49,28 Wh, dovrebbe garantire fino a 15 ore e mezza di autonomiasecondo le stime di HP. Caratteristica saliente di questo dispositivo è, come da tradizione della serie x360, quella di poter ruotare completamente lo schermo.

Di contro, l'EliteBook 1040 G4 è un modello di notebook più tradizionale, ma che mette a disposizione anche una maggiore potenza di elaborazione. All'interno dello chassis trovano infatti posto processori fino all'Intel Core i7-7820HQ, 16 GB di memoria RAM DDR4-2133, una unità a stato solido PCIe Gen 3 fino a 512 GB di capacità e una grande varietà di porte, incluse delle USB 3.1 (sia "classiche" che Type-C). È possibile installare anche un modulo 4G opzionale.

Lo schermo, che ha una diagonale di 14 pollici, può essere dotato di un pannello Full-HD con luminosità di 700 nit oppure di un pannello Ultra HD, in entrambi i casi con la possibilità di renderli reattivi al tocco. Nel caso in cui la protezione da sguardi indiscreti delle informazioni mostrate a schermo fosse una priorità, il pannello SureView ha angoli di visione limitati.

Particolarità delle soluzioni Elite di HP è la possibilità di utilizzare il software HP PhoneWise che permette di gestire le chiamate dal proprio smartphone (Android o iOS) direttamente dal PC, permettendo quindi all'utente di utilizzare un'eventuale attrezzatura già presente.

L'HP EliteOne 1000 G1 è già in vendita a 1.259$ per la variante da 23,8 pollici e 1.499$ per la variante da 28 pollici, mentre la versione da 34 pollici esordirà a novembre a un prezzo non ancora annunciato. L'HP EliteBook 1040 G4 e l'HP EliteBook x360 1020 G2 saranno resi disponibili durante il mese corrente a 1.379$. I prezzi sono intesi per i modelli di base.