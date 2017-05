HP Elite x2 1012 G2: autonomia di un giorno e massima trasportabilità

Dopo un lavoro di progettazione svolto con "aziende e decision maker", HP ha annunciato il nuovo dispositivo della famiglia x2: HP Elite x2 1012 G2. Si tratta di un computer portatile 2-in-1, alla Surface Pro per intenderci, aggiornato con l'hardware più recente oggi a disposizione. Sotto la scocca troviamo quindi processori Core i3, i5 e i7 di settima generazione abbinati ad un massimo di 16 GB di RAM LPDDR3 (saldata) ed una batteria che garantisce oltre 10 ore di autonomia con possibilità di ricarica rapida (il 50% si raggiunge in 30 minuti). Il tutto in soli 0,91 cm di spessore.

Il nuovo HP Elite x2 1012 G2 adotta un display LCD IPS retroilluminato a LED da 12,3 pollici a risoluzione 2736x1824 pixel. L'elevato computo di pixel viene gestito dalle GPU integrate nei processori, nello specifico Intel HD Graphics 620, caratteristica che rivolge il prodotto soprattutto verso impieghi di produttività e professionali. Il 2-in-1 premium di HP viene inoltre offerto con diverse disponibilità di storage, che partono da 128 GB fino ad arrivare a 1 TB, sempre su SSD M.2, sia su interfaccia SATA che sulla più rapida PCIe.

Rivolgendosi ad un pubblico professionale, il nuovo Elite x2 1012 G2 offre un ampio novero di soluzioni di connettività: non manca una porta USB 3.1 di Tipo-C con supporto a Thunderbolt, una porta USB 3.0 standard, una porta per microSD, la porta combo da 3,5 mm per auricolari e cuffie, e uno slot per schede SIM. Ampia è anche la scelta per le connessioni wireless, che spaziano dalle tradizionali Wi-Fi 802.11AC (2x2), fino ad arrivare al Bluetooth 4.2. Attraverso la SIM opzionale il computer può collegarsi a reti 4G, e c'è il supporto per la condivisione via Miracast.

Per la stesura di lunghi testi è consigliato l'abbinamento alla HP Collaboration Keyboard (opzionale), mentre i creativi o coloro che preferiscono prendere appunti con la penna tradizionale possono acquistare la HP Active Pen basata su tecnologia Wacom. Il portatile utilizza due fotocamere da 8 megapixel con flash a LED e 5 megapixel, di cui quest'ultima compatibile con la tecnologia Windows Hello per l'autenticazione nel sistema operativo. HP Elite x2 1012 G2 pesa 0,8 kg in versione "tablet", mentre con la travel keyboard tradizionale arriva a 1,15kg.

Diventa un po' più pesante con la tastiera avanzata, circa 1,33 kg, con lo spessore che si ferma in questa configurazione a meno di 1,5cm. Il sistema verrà venduto nei paesi EMEA a partire da luglio ad un prezzo base di 1.099 Euro, con eventuali variazioni per il mercato italiano che potrebbero essere annunciate nelle prossime settimane.