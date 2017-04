HP 250 G5: Full HD da 15,6 pollici con Core i5, 8GB di RAM, SSD M.2 da 256 GB a 639,99 Euro su Amazon

Abbiamo già segnalato diverse versioni del portatile HP 250 G5 con differenti caratteristiche tecniche. Oggi ne segnaliamo una che riteniamo molto interessante visto il prezzo, una vera offerta in considerazione dei contenuti tecnologici. Questa versione è equipaggiata con un con processore Core i5 di sesta generazione (non l'ultima quindi), con il vantaggio però di mantenere il prezzo più basso rispetto ad altre proposte. Restano comunque confermate alcune ottime caratteristiche come gli 8GB di RAM DDR4, display da 15,6 pollici Full HD e un'unità a stato solido su piattaforma M.2 da 256GB. Il prezzo su Amazon è di 639,99 Euro, ottimo a nostro avviso in relazione ai contenuti tecnici del sistema. Si tratta di un prodotto pensato per la massima produttività, capace di essere estremamente veloce nelle operazioni di tutti i giorni o con le suite da lavoro più diffuse, sia audio video sia di produttività office gravose.