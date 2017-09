GPD Pocket (portatile da 7 pollici) e GPD Win (console da gioco con Windows 10) in sconto su Geekbuying

Geekbuying propone diverse offerte per quanto riguarda i prodotti GPD, società specializzata nella realizzazione di dispositivi informatici dalle dimensioni estremamente ridotte. Volete "comprimere" Windows 10 all'interno di un display da 7 pollici? C'è GPD Pocket 7", promosso come il computer portatile più piccolo al mondo e dotato di tastiera; volete invece sfruttare Windows 10 e la sua versatilità all'interno di una console portatile? In questo caso c'è GPD Win. I due prodotti sono attualmente i principali esponenti dell'iniziativa promozionale di Geekbuying.



GPD Pocket 7" a 405,47 euro

GPD Pocket 7" è il più piccolo computer portatile al mondo, ed è un prodotto quasi tascabile. Implementa un display IPS da 7 pollici a risoluzione Full HD (1920x1200 pixel) in un aspect-ratio di 16:10, e utilizza una piattaforma hardware basata su Intel Atom Z8750 con 8 GB di RAM e 128 GB di ROM. Non manca il supporto per: Wi-Fi ac, Bluetooth 4.1, USB di Tipo C, mentre la batteria integrata è da ben 7000 mAh. La tastiera è integrata con un piccolo touchpad per la gestione del cursore su schermo. Clicca qui per comprarlo.



GPD Win Game Console a 305,86 euro

Molto interessante è anche GPD Win Game Console, che non è altro che una console da gioco di dimensioni tascabili, basata però su Windows 10. Utilizza un display da 5,5 pollici a risoluzione HD (1280x720 pixel), mentre sotto la scocca troviamo un processore Intel Atom X7-Z8750 quad-core. Il display è touchscreen, mentre nel modulo tastiera è integrato un joypad con diversi tasti per adattarsi a più tipi di gameplay differenti. Non manca il supporto di USB di Tipo C, mentre il comparto memorie si basa su 4 GB di RAM e 64 GB di storage. Clicca qui per comprarla.