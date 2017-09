Google Pixelbook: nuovo con materiali premium e con pennino interattivo. Eccolo in un'immagine

Google si è fatta sfuggire anche un'immagine del suo nuovo notebook con ChromeOS: il futuro Pixelbook. Sì, perché dopo aver visto i futuri smartphone top di gamma, Pixel 2, e dopo aver visto anche i futuri Google Home Mini e Daydream View di seconda generazione, ecco che in rete appare anche un immagine ufficiale del nuovo Pixelbook ossia un nuovo prodotto della linea Chromebook che di certo non passerà inosservato per molti aspetti come il design, il pennino interattivo ma anche prezzi decisamente importanti.

Le informazioni in merito al nuovo Pixelbook chiaramente non sono molte ma è già possibile capire sia dalle immagini che dai presunti prezzi che sarà un portatile di alto livello. In questo caso possiamo vedere con i nostri occhi come Google continui a realizzare Chromebook con un aspetto fortemente "spigoloso" e il nuovo Pixelbook non fa eccezione con un telaio completamente in alluminio e un design che riprende quello che l'azienda realizzerà con i nuovi Pixel 2 in arrivo.

Il form factor dunque sarà senza dubbio l'arma principale su cui l'azienda di Mountain View cercherà di usare per catturare l'attenzione dei suoi utenti. Ecco che il nuovo notebook possederà una cerniera in grado di far ruotare il display fino a 360 gradi e dunque rendendo convertibile l'intero dispositivo pronto per essere sfruttato anche come tablet. Presente anche un pennino interattivo denominato Pixelbook Pen capace dunque di rendere ancora più performante il Chromebook di Google. Sarà però un accessorio facoltativo e che potrà essere acquistato ad un prezzo, economico, di 99$.

Per quanto riguarda poi altre specifiche tecniche non è trapelato nulla in Rete se non il prezzo a cui verrà venduto il nuovo Pixelbook di Google. In questo caso si dice che ci saranno diverse versioni con più o meno tagli di memoria ma che si potrà optare per configurazioni da 128GB, da 256GB e da 512GB che rispettivamente costeranno la bellezza di 1.199$, 1.399$ e 1.749$. Insomma un prodotto non proprio economico questo nuovo Pixelbook di Google.