Fujitsu presenta due nuovi modelli della linea LIFEBOOK di alta gamma: ecco U937 e S937

Fujitsu ha presentato due nuovi notebook di punta, l'edizione internazionale del modello Fujitsu Notebook LIFEBOOK U937 e il nuovo Notebook LIFEBOOK S937. Il primo è un prodotto votato alla massima portabilità grazie al suo peso "piuma" di soli 920 grammi, che lo eleva come il più leggero modello ultramobile mai proposto nella gamma Fujitsu. Un prodotto che entra a far parte del club di notebook tradizionali da 13" inferiori al chilogrammo di peso e con una autonomia della batteria fino a 11 ore, tutto questo senza compromettere le prestazioni. Il secondo invece è un notebook dotato di una batteria in grado di tenere testa anche all'utente business più esigente nelle giornate di lavoro più lunghe.

LIFEBOOK U937

Il nuovo LIFEBOOK U937 è stato pensato non solo alla massima portabilità ma anche e soprattutto a prestazioni, potenza e connettività. Per questo è dotato del più recente processore Intel Core i7 di settima generazione, dischi SSD (Solid State Drive) e Microsoft Windows 10 Pro. Possiede una tastiera standard, un display touch da 13,3" e connettività 4G/LTE permettendo la massima libertà per lavorare sempre e ovunque.

A livello di sicurezza con il nuovo LIFEBOOK U937 si raggiungono alti livelli vista l'integrazione di autenticazione biometrica con la possibilità di scelta tra lettore di impronte digitali o il Fujitsu PalmSecure, sistema di autenticazione tramite le vene della mano. Ulteriore protezione deriva da un lettore di SmartCard integrato e dalla funzionalità di cifratura crittografica TPM 2.0 di livello enterprise. Oltre a questo il nuovo notebook possiede un solido involucro in lega di magnesio che assicura la protezione esterna anche con uno spessore di soli 15,5 mm.

Ruediger Landto, Head of Client Computing di Fujitsu EMEIA, ha dichiarato: “In passato chi cercava un notebook ultramobile era costretto a scegliere tra peso, prestazioni, autonomia e sicurezza. Ora è possibile avere tutto questo grazie al rivoluzionario notebook Fujitsu, che offre tutto in un unico dispositivo. Nello sviluppo del LIFEBOOK U937 ogni grammo è stato importante, dato che eravamo concentrati perché il nuovo modello LIFEBOOK di punta riuscisse a pesare meno di un chilo. Siamo orgogliosi di introdurre l'unico notebook clamshell da 13,3" full-power dotato di sicurezza biometrica come standard insieme a una batteria che può facilmente durare più a lungo della giornata lavorativa più lunga - tutto questo in soli 920 grammi di peso”.

Importante notare come il nuovo notebook di Fujitsu non viene meno al compromesso di un prodotto più leggero ma con un'autonomia elevata. Ecco che il nuovo LIFEBOOK U937 può raggiungere oltre 11 ore di autonomia e comprende addirittura un set completo di interfacce come connettori LAN e HDMI standard, connettività WLAN/WWAN integrata e Bluetooth. Per ulteriore comodità Fujitsu propone anche un port replicator USB Type-C che consente di collegare il prodotto a display, mouse, tastiera e altre periferiche esterne.

Le principali caratteristiche del modello LIFEBOOK U937 comprendono:

Processore Intel® Core™ di 7' generazione

Display da 13,3" ergonomico antiriflesso con opzioni Full HD o Full HD riflettente touch

Interfaccia PCIe per una più rapida elaborazione dei dati

Connettività best-in-class con WLAN, Bluetooth e opzionalmente 4G/LTE (Cat 6)

Autenticazione biometrica supersicura con tecnologia integrata di rilevamento delle vene della mano PalmSecure o sensore di impronte digitali e lettore SmartCard integrato

11 ore di autonomia della batteria

Replicatore di porta USB Type-C per facilitare la condivisione sul luogo di lavoro

Interfacce di dimensioni standard per eliminare il bisogno di adattatori

Solido involucro in lega di magnesio per una maggiore durata

Sistema ultraleggero, a partire da 920 grammi di peso con uno spessore di soli 15,5mm

LIFEBOOK S937

Fujitsu ha voluto affiancare al precedente U937 anche un nuovo modello di LIFEBOOK. Ecco dunque il nuovo S937, un notebook dotato di una batteria per gli utenti più esigenti che richiedono autonomie elevate per completare giornate di lavoro più lunghe. Il nuovo S937 possiede uno schermo luminoso, una tastiera retroilluminata e tutta la potenza di calcolo possibile e soprattutto una batteria che permette di tenerlo attivo per oltre 15 ore come standard.

Per andare oltre alle aspettative, il notebook LIFEBOOK S937 è dotato di una seconda batteria che si inserisce nell'alloggiamento modulare del sistema aggiungendo ulteriori 6 ore di autonomia. Le caratteristiche di sicurezza disponibili comprendono sensori a scelta per le impronte digitali o per il palmo della mano, un lettore di SmartCard e funzioni TPM 2.0 per aiutare a proteggere i dati dagli accessi non autorizzati.

Le principali caratteristiche del modello LIFEBOOK S937 comprendono:

Processore Intel® Core™ di 7' generazione

Display ergonomico da 13" antiriflesso Full HD o ultra-high-resolution con tecnologia touch opzionale

Connettività illimitata con 4G/LTE, WLAN, NFC

USB 3.0 con funzionalità Anytime USB Charge e interfacce LAN, VGA e HDMI standard

Autenticazione biometrica opzionale con tecnologia di rilevamento delle vene della mano PalmSecure o sensore di impronte digitali, più lettore SmartCard integrato

Eccezionale autonomia della batteria fino a 21 ore

Replicatore di porte per un'esperienza desktop

Secondo hard disk, lettore Blu-Ray Disc™ o DVD Super Multi opzionale

Interfacce di dimensioni standard per eliminare il bisogno di adattatori

Solido involucro in lega di magnesio con poggiapalmi in alluminio

Superleggero, a partire da 1,19 kg

I nuovi modelli Fujitsu LIFEBOOK sono previste a partire dal 10 aprile 2017 e i prezzi chiaramente varieranno in base alla configurazione partendo da 1.899 euro per il modello LIFEBOOK U937 e da 1.649 euro per il modello LIFEBOOK S937.