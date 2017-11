Fino a 200 di rimborso su Amazon con l'acquisto di un nuovo notebook: ecco come ottenerlo

Amazon spiega come ottenere 200 euro di rimborso acquistando un computer portatile (di qualsiasi categoria) dal valore pari o superiore a 500 euro. Per questa promozione il portale di e-commerce sfrutta un'iniziativa di Microsoft e Intel, quindi per partecipare è necessario acquistare un modello di computer portatile o 2-in-1 con licenza originale Windows 10 Home, Pro o S e con processore Intel integrato. La promozione sarà attiva fino alle 23.59 del 23 novembre e solo presso rivenditori autorizzati. Di seguito vi proponiamo alcuni computer portatili idonei.

Come ottenere il rimborso Amazon

A spiegare la procedura è lo stesso negozio di e-commerce: "Rottama il tuo vecchio PC e acquista un nuovo notebook o 2in1 con Windows 10 Home/Pro/S e processore Intel del valore minimo di 500€". Nello specifico, è necessario acquistare un computer portatile o 2-in-1 con le caratteristiche che abbiamo riportato sopra prima del 24 novembre e in seguito compilare il modulo di registrazione (che trovate qui). Terminata la procedura e inseriti tutti i dati relativi al computer da restituire, spedite entro 15 giorni dall'approvazione della richiesta il vecchio portatile da rottamare.

Il modello da sostituire non deve essere più vecchio di 10 anni e deve essere perfettamente funzionante e completo di ogni componente. L'utente che richiede il rimborso riceverà l'accredito sul conto bancario indicato entro 30 giorni dalla convalida della richiesta. Amazon precisa inoltre che è ammessa una sola partecipazione per un solo dispositivo indipendentemente dal numero di dispositivi acquistati. Per saperne di più vi invitiamo a leggere la pagina dei termini e delle condizioni sul sito ufficiale Microsoft.

Nel link di seguito trovate invece la lista completa dei dispositivi con cui è possibile ottenere il rimborso.