Fine della famiglia Surface: Microsoft smentisce le indiscrezioni

Secondo quanto emerso da recenti indiscrezioni la famiglia Surface avrebbe le ore contate. Ma è davvero così? In realtà per niente, e a smentire categoricamente le voci è stato Panos Panay, l'esponente di Microsoft a capo della divisione dei prodotti della compagnia. Secondo il rumor trapelato (che comunque avevamo preso con le dovute cautele) Microsoft sarebbe uscita dal mercato entro il 2019 per quanto riguarda i dispositivi e gadget hardware della famiglia Surface.

Le voci sono state alimentate dal CEO di Canalys Steve Brazier e da Gianfranco Lanci, Presidente e COO di Lenovo, che denunciavano la scarsa proficuità del brand. I due dirigenti sostenevano la scorsa settimana che la scarsa marginalità avrebbe costretto Microsoft ad uscire dal mercato, ma ha prontamente smentito Panay dichiarando che la divisione Surface non andrà da nessuna parte. Si è trattato, secondo il boss di Surface, del "rumor da tabloid della settimana".

"È così distante dalla verità", ha dichiarato Panay verso i microfoni di Business Insider sottolineando come invece la famiglia Surface abbia un ruolo fondamentale nell'azienda e nell'intero percorso evolutivo del settore informatico. Le soluzioni adottate nella famiglia, infatti, sono state poi riprese da una moltitudine di produttori di terze parti e l'intenzione di Microsoft - secondo Panay - è proprio di espandere ulteriormente gli orizzonti del mercato del personal computing.

Due esempi della visione della società sono i nuovi Surface Pro, e anche Surface Studio, prodotti particolari che hanno convinto la critica e il pubblico di professionisti. Secondo Panay non c'è stata alcuna "perdita di fedeltà" dopo i problemi denunciati da alcuni utenti e alcune critiche in termini di affidabilità mosse da Consumer Reports. Ma, nonostante tutti gli ostacoli, Surface non farà la fine della famiglia di smartphone Lumia, e a dirlo è stata proprio Microsoft.