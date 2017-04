Emirates e Qatar Airways offrono portatili e tablet sui voli colpiti dal divieto

Qualche settimana fa la Transport Security Administration ha istituito il divieto di portare a bordo dei voli provenienti da alcuni paesi dell'Africa e del Medio oriente, e operati da nove compagnie aeree, dispositivi elettronici più grandi di un cellulare. Tablet, portatili e quant'altro dovranno essere stoccati in stiva. Il motivo è quello di prevenire che terroristi possano occultare ordigni esplosivi all'interno di tablet e notebook.

Una situazione che causerà non pochi grattacapi e fastidi a coloro i quali si trovano a dover viaggiare per lavoro. Allo scopo di lenire il problema, Emirates ha annunciato che istituirà un nuovo servizio per i clienti First e Business Class sui voli da Dubai verso gli USA, mettendo a disposizione per ciascun passeggero un sistema Microsoft Surface gratuitamente per tutta la durata del volo, ovviamente solo sui voli colpiti dal divieto.

I passeggeri potranno così portarsi appresso un pen-drive USB contenente documenti e file sui quali volessero lavorare, ricordandosi al termine del viaggio di salvare tutti i propri documenti sulla chiavetta, in quanto i sistemi Surface dovranno essere restituiti.

Una misura che è già stata annunciata anche da Qatar Airways qualche giorno fa: la compagnia metterà a disposizione notebook gratuiti per i passeggeri della Business Class, oltre ad istituire un servizio di stoccaggio sicuro al gate per coloro i quali volessero usare i propri dispositivi elettronici fino all'ultimo momento prima di salire sull'aereo.

Un plauso alla premura delle compagnie aeree, anche se queste nuove "coccole" sollevano un altro problema: quanto è sicuro usare una penna USB contenente magari file e informazioni personali e/o riservate con un computer sconosciuto e che passa di mano ad altre centinaia di persone?