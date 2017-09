Ecco il Lenovo ThinkPad 25 per i venticinque anni della linea ThinkPad

Il momento dell'annuncio ufficiale del Lenovo ThinkPad 25, modello speciale creato per il venticinquesimo anniversario del marchio, si avvicina sempre più. Dopo molte indiscrezioni, le prime immagini del nuovo portatile sono emerse e mostrano un dispositivo che ricorda molto da vicino i vecchi ThinkPad a marchio IBM, escludendo le specifiche tecniche più al passo con i tempi.

Caratteristica peculiare è la presenza di una tastiera con sette file di tasti, similmente a quanto accadeva con i ThinkPad in commercio anni fa (ma dotata ora anche di un lettore di impronte digitali), con il caratteristico tasto "invio" di colore blu, il logo ThinkPad colorato sul poggiapolsi e un TrackPoint come alternativa al Trackpad. Non si tratterebbe, per il resto, di un prodotto totalmente nuovo: Lenovo avrebbe scelto il ThinkPad T470 come prodotto da cui derivare il ThinkPad 25.

Sotto la scocca grigio antracite sarebbero quindi presenti un processore Core i7-7500U, 16 GB di memoria RAM, un SSD con 512 GB di capacità e una NVIDIA GeForce 940MX. Lo schermo ha una diagonale di 14 pollici e una risoluzione di 1920 x 1080 pixel; in quanto a connettività, il Thinkpad 25 è dotato di porte USB 3.1 e Thunderbolt 3, di un lettore di schede SD, di una porta HDMI, di una porta Gigabit Ethernet, di WiFi IEEE 802.11ac, Bluetooth 4.2 e anche un modem LTE opzionale.

Non si hanno ancora informazioni sul prezzo del dispositivo. Come riporta HotHardware, però, il VP of Design di Lenovo David Hill avrebbe affermato che "non costerà 5000$" - e non è dato sapere quanto il prezzo potrebbe avvicinarsi a tale cifra visto che non è noto in quale quantità saranno prodotti i ThinkPad 25.