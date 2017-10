Due ultrabook scontati fino al 48% rispetto al prezzo di listino. Ecco le offerte

Gli ultrabook sono divenuti prodotti sempre più performanti ma soprattutto con forti capacità di trasportabilità grazie al peso sempre più effimero. Se siete allora alla ricerca di un prodotto che rispecchi i canoni della leggerezza, della bellezza ma che vi permetta di lavorare senza alcun tipo di problema ecco che le due offerte di oggi del portale Lightinthebox potranno fare proprio per voi. Parliamo di due ultrabook di Xiaomi e di Jumper i quali solo per poche ore verranno scontati fino al 48%.

Jumper Ezbook 3S riprende l'estetica del MacBook Air di Apple andando a realizzare una macchina con un corpo completamente in alluminio spazzolato ed un display IPS da 14.1 pollici con risoluzione Full HD ossia 1920x1080 pixel. A tutto questo chiaramente si aggiunge anche un processore Intel Celeron N3450 che altro non è che un Quad-core capace di lavorare a 1.1GHz fino ad un massimo di 2.2GHz. Il tutto risulta poi coadiuvato da 6GB di RAM DDR3 e da un disco SSD da 256GB di capacità che potranno essere poi espanse anche con ulteriori 128GB tramite una MicroSD.

Batteria da 10.000 mAh che a detta dell'azienda permetterà di ottenere tra le 3 e le 5 ore di utilizzo con una sola ricarica. A livello di connettività troviamo un'uscita HDMI per il collegamento ad un monitor esterno o ad un televisore, due porte USB e appunto la presenza del sistema operativo di Microsoft Windows 10 nella sua versione Home.

L'ultrabook Jumper Exbook 3S viene venduto ad un prezzo di 236.29€ con uno sconto del 44% rispetto al prezzo di listino.

Molto interessante anche l'offerta sullo Xiaomi Mi Air da 13.3 pollici che vede la presenza di un processore Intel Core i5. Il nuovo Xiaomi Mi Notebook Air da 13,3 pollci non si nasconde sul fatto di aver creato un prodotto che entra in diretta competizione con i MacBook Air della casa di Cupertino. Il processore presente è il nuovo Intel Core i5-7200U di settima generazione con frequenza di clock da 3,1 GHz, così come anche la GPU NVIDIA GeForce MX150 da 2GB. Per quanto concerne invece la RAM parliamo di 8GB, abbinata ad unità a stato solido SSD da 256 GB per lo spazio d'archiviazione.

Presenti anche le nuove connettività come una porta USB Type-C ma anche una porta HDMI e due USB 3.0. La batteria inserita nell'ultrabook è una 5.400 mAh capace dunque du permettere agli utenti un utilizzo consono a lavori anche professionali in mobilità soprattutto con la presenza del sistema operativo Windows 10.

Lo Xioami Mi Air da 13.3 pollici viene venduto ad un prezzo di 684.47€ con uno sconto decisamente importante del 48%.