Dell XPS 13 in bianco e con porte ''solo'' USB Type-C. Eccolo in alcune immagini

La fine e l'inizio dell'anno solitamente per la tecnologia è sinonimo di CES e sappiamo come alla fiera tecnologica di Las Vegas i produttori di PC, notebook e altro siano molto affezionati. In questo caso alcune immagini rubate circolanti in Rete sembrano anticipare e di molto quello che Dell potrebbe presentare durante la manifestazione americana. Sì, perché l'azienda sembra pronta a rinnovare la sua linea di notebook XPS con una versione da 13 pollici completamente rivista non solo in termini estetici ma anche e soprattutto per quanto riguarda l'hardware.

Il nuovo Dell XPS 13 apparso in Rete infatti mostra novità importanti per quanto concerne la connettività del nuovo notebook. In pratica quello che tutti hanno aspramente criticato ad Apple nei propri MacBook Pro sembra essere stato apportato anche in Dell. Parliamo della presenza di sole porte USB-C che fanno la loro comparsa nel nuovo modello di XPS 13 il quale però si mostra con una nuova livrea bianca.

In questo caso il prodotto è reale e Dell ha deciso di mostrarlo in anteprima ad alcuni giornalisti spiegando come il prodotto possederà la nuova ed ottava generazione dei processori Intel Core manterrà l'ormai conosciuto display "Infinity Edge" ossia praticamente senza cornici. L'ispirazione al Dell XPS 13 ma 2-in-1 permette al nuovo prodotto dell'azienda di affinarsi nelle dimensioni e soprattutto negli spessori riuscendo anche a divenire più bello nel design.

Differenze anche per il posizionamento della fotocamera per le videoconferenze che purtroppo viene ancora mantenuta nella parte bassa dello schermo ma spostata al centro della fascia inferiore. In questo caso presente un doppio sensore che permetterà lo sblocco del notebook con Windows Hello, anche se in questa prime fase, a detta dei giornalisti, il sistema non ha funzionato a dovere. Ottimi invece i materiali e molto bella la colorazione Alpine White che dovrebbe fare in suo debutto accanto alle già viste Silver e Rose Gold.

La novità però più importante e forse anche quella che farà storcere il naso agli utenti Windows è quella dell'eliminazione totale delle porte USB 3.0 classiche le quali saranno sostituite con tre porte USB-C sulla falsa riga di quanto fatto da Apple con i propri MacBook Pro. Non è tutto visto che l'azienda americana ha deciso anche di sostituire la scheda SD con un lettore per schede microSD. Scomparse completamente le porte Ethernet, uscite HDMI o VGA e qualsiasi porta "legacy".

Dell sembra voler seguire le scelte che tanto hanno fatto arrabbiare gli utenti Apple e forse il rinnovamento tecnologico sta anche in questo con un upgrade dei notebook che passa obbligatoriamente per il design, sempre più premium ma anche sottile e leggero, ma che di certo "forza" in alcuni aspetti come appunto quelli dell'uso di sole porte USB-C. Chissà come la prenderanno gli utenti?