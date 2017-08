Dell, ecco i nuovi Inspiron 7000, 7000 2 in 1 e non solo

Quando Dell mette mano alla propria gamma di prodotti lo fa in maniera consistente, e lo vediamo proprio dagli annunci delle ultime ore: in arrivo infatti ci sono le nuove serie Inspiron 7000, Inspiron 7000 2 in 1 (il tutto con display da 13 o 15 pollici), nonché Inspiron 5000 2 in 1. Non solo: aggiornamenti anche per la serie XPS 13 oltre all'annuncio di un visore VR, di cui parliamo in altre notizie.

Iniziamo dalla serie Inspiron 7000 2 in 1: si tratta di PC con funzionalità anche di tablet e ripiegabili in stile Lenovo Yoga, quindi lo schermo ruota sotto la tastiera. Dell ha lavorato molto per ridurre la cornice, rendendo molto accattivanti anche esteticamente i nuovi prodotti. Da segnalare che i display saranno disponibili con risoluzione 1920x1080 pixel nel formato 13 o 15 pollici, mentre per quest'ultimo si può optare anche per una versione IPS 4K, in abbinamento al chip grafico NVIDIA GeForce 940MX. Sotto la scocca, per tutti, i nuovi processori di ottava generazione Intel, abbinati a memoria di tipo DDR4.

Dal punto di vista storage sono un punto comune a tutti gli SSD, che opzionalmente possono anche essere di tipo PCIe NVMe. Non solo: sul modello da 15 pollici si può richiedere in opzione anche un disco meccanico aggiuntivo. Arriveranno negli USA ai primi di ottobre con prezzi base in dollari USA (quindi da rivedere verso l'alto come cifre se rapportati in Euro) di $879,99 (13") e $849,99 (15").

Aggiornamenti più "leggeri" per le serie Dell Inspiron 5000 2 in 1 e Inspiron 7000 2 in 1 nella versione da 17 pollici: le novità riguardano di fatto il gruppo processore e RAM, adeguandosi all'ottava generazione Intel e relative migliorie. Del Inspiron 13 e 15 5000 2-in-1 saranno disponibili in USA ai primi di ottobre a partire rispettivamente da $799 (supporto active pen) e $749,99 (senza supporto active pen), mentre il 17 7000 2-in-1 partirà da $999,99.