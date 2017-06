ASUS ZenBook UX430 e UX530: più versatili e potenti che mai

Asus lancia due nuovi notebook della famiglia ZenBook nei formati da 14 e 15,6 pollici, stupendo ulteriormente per il design ultrasottile e per un equilibrio perfetto tra produttività e portabilità: parliamo rispettivamente dei modelli UX430 e UX530.

Eleganti e raffinati, ultrasottili e incredibilmente leggeri, le due nuove proposte ASUS sono gli ZenBook più sottili di sempre ad utilizzare una sezione grafica dedicata ad alte prestazioni in abbinamento a processori Intel Core i7 di settima generazione.

Con il modello UX430 la famiglia si arricchisce di un dispositivo con display da 14”, implementazione resa possibile grazie all’impiego di cornici ultrasottili da soli 7,18 mm offrendo un eccezionale rapporto schermo/dimensioni complessive pari all’80% garantendo dimensioni paragonabili a quelle di un comune portatile da 13", soli 15,9 mm di spessore con un peso di appena 1,25 kg. Questa versione da 14" è disponibile in due colorazioni: Royal Blue, dotato di uno speciale rivestimento con effetto cristallo, creato usando una tecnica avanzata conosciuta come Nano-Imprinting Lithography (NIL), e Quartz Grey con una più classica finitura in metallo sabbiato. Per quanto riguarda la dotazione hardware in questo modello troviamo 8GB di memoria RAM DDR4, una performante NVIDIA GeForce 940MX e ben 512GB di storage SSD SATA3 M.2.

Per il comparto connettività troviamo poche porte ma di vario tipo: una porta USB Type-C reversibile che supporta anche l’uscita video, una porta USB 3.1 Gen 1 di Tipo-A, una porta micro HDMI e uno slot per schede SD, per collegare efficacemente e facilmente ogni tipo di periferica, schermo o proiettore.

Per coloro che necessitano di uno schermo dalle dimensioni ancor più generose c'è il modello ZenBook UX530, disponibile solo nella variante Quartz Grey, vanta uno schermo da 15,6", circondato anche in questo caso da una cornice sottilissima; molto più compatto dei tradizionali notebook della medesima categoria, con uno spessore di soli 16,9 millimetri e un peso di appena 1,63 kg, si distingue dal fratello minore anche per la sezione grafica NVIDIA GeForce GTX 950 e per una porta HDMI full size aggiuntiva.

Entrami i modelli dispongono di una batteria ai polimeri di litio da 50Wh che assicura fino a 9 ore di reale utilizzo, i display NanoEdge hanno trattamento antiriflesso, angoli di visualizzazione di 178° ed una copertura dei colori del 100% della gamma cromatica sRGB; inoltre, per assicurare il massimo comfort quando si utilizza il computer per lunghi periodi di lavoro o in condizioni di scarsa illuminazione, la modalità ASUS Eye Care abbatte fino al 30% il livello di emissioni della luce blu, minimizzando la sensazione di stanchezza e l'affaticamento visivo.

Per assicurare un audio particolarmente potente e coinvolgente, il team Golden Ear ASUS si è avvalso della collaborazione di Harman Kardon, leader nei sistemi audio domestici e per il settore automotive: i risultati sono una tecnologia di amplificazione intelligente, capace di restituire un suono più corposo e privo di distorsioni assicurando la più evoluta esperienza di ascolto.

Ampia e robusta tastiera full-size retroilluminata realizzata in corpo unico e con un’escursione ottimizzata dei tasti con una corsa pari a 1,4 millimetri, per assicurare il più elevato comfort nella digitazione, presente anche un sensore di impronte digitali integrato nell’ampio touchpad, protetto da un rivestimento in vetro e con supporto a Windows Hello, consente di effettuare l’accesso in modo sempre veloce e sicuro, con un semplice tocco.

I nuovi ZenBook offrono così la migliore esperienza nell’utilizzo di Windows 10 mettendo a disposizione dell'utente anche un microfono multidirezionale ottimizzato per il supporto di Cortana, l'innovativo assistente personale per Windows, per un controllo vocale ancor più accurato anche in presenza di ambienti particolarmente rumorosi.

Per il prezzo i nuovi ASUS ZenBook UX430 e ASUS ZenBook UX530 sono disponibili a un prezzo finale di 1.399 € e 1.499 €, sicuramente non poco, ma rispetto alla dotazione e alla qualità offerta si possono considerare tra i migliori notebook per rapporto qualità/prezzo.