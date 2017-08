ASUS ROG Chimera, notebook-mostro da gaming visto per voi all'IFA [VIDEO]

All'IFA di Berlino capita di trovare delle sorprese. I produttori, tentati dalla visibilità che la fiera propone, non si fanno mancare alcune anticipazioni, mostrando al pubblico alcuni modelli non ancora annunciati. Ci è successo proprio oggi allo stand ASUS, dove è apparso un misterioso notebook da gaming chiamato Chimera, di cui non sono stati rilasciati molti dettagli.

Paolo ha avuto modo di prenderne contatto per qualche minuto, quindi sentiamo quali sono le sue impressioni. Vi anticipiamo che il display, in questa versione, è un 17,3 pollici full HD 1920x1080 pixel 144Hz con supporto G-Sync (ma ci sarà anche 4K), processore di settima generazione Intel Core i7-7820HQ (perché non ottava? Ve lo spiega Paolo nel video...), chip grafico NVIDIA GeForce GTX 1080, immancabile illuminazione RGB e dimensioni totali abbastanza imponenti. ASUS commercializza in questi giorni un altro top di gamma ROG, modello Zephyrus, ma evidentemente vuole coprire ogni esigenza possibile! Buona visione

[HWUVIDEO="2398"]ASUS ROG Chimera, notebook-mostro da gaming visto per voi all'IFA[/HWUVIDEO]