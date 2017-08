Arriva il nuovo Dell XPS 13, uno dei più apprezzati notebook di fascia alta

Una grande percentuale di appassionati concorda nel ritenere il modello Dell XPS 13 uno dei migliori portatili in circolazione, venduto ad un prezzo elevato ma giustificato dai contenuti tecnologici. Oltre ad essere il più piccolo portatile con display da 13,3 pollici al mondo, grazie a una cornice veramente minimale, offre il meglio della tecnologia sotto ogni punto di vista, come si conviene a un dispositivo di fascia alta.

Dell ha annunciato l'aggiornamento di questo apprezzato sistema, che potrà presto contare su processori Intel top di gamma e di ottava generazione, portando quindi a 4 i core disponibili contro i 2 della serie con processori di settima generazione. Dell dichiara migliorie prestazionali che in alcuni casi possono arrivare ad un +44%, laddove ovviamente tutti i core possono essere sfruttati, nonché autonomia più estesa grazie al nuovo Dynamic Power Mode.

Resta come ora l'opzione touch o meno per il display Quad HD+ InfinityEdge, mentre da segnalare che resteranno comunque in listino i modelli con processori Intel di settima generazione. La fonte dichiara anche i prezzi di partenza, sempre in dollari USA: $799 per XPS 13 con Intel Core 13 di settima generazione, che salgono sensibilmente a $1399,99 per il modello XPS 13 con Intel Core i7 di ottava generazione, il tutto a partire da metà settembre. Da ottobre, poi, ci saranno novità non ancora annunciate per quanto riguarda le opzioni in fase di acquisto per la componentistica interna.