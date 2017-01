App Android funzionanti su tutti i nuovi Chromebook dal 2017 in poi

Meno di un anno fa Google ha annunciato che Google Play Store e le app di Android sarebbero state supportate sui Chromebook. La compagnia ha adesso espanso la feature su tutti i nuovi dispositivi, su cui il supporto viene adesso garantito. Secondo la lista aggiornata tutti i nuovi modelli che verranno commercializzati nel 2017 supporteranno l'enorme parco applicazioni del sistema operativo del robottino verde.

Sapevamo che questo sarebbe successo, e adesso Google offre una sorta di conferma sulle tempistiche dell'adozione della funzionalità in larga scala. Al CES, ad inizio gennaio, sono stati annunciati alcuni nuovi modelli della categoria di portatili con Chrome OS, fra cui due nuovi Acer Chromebook e i dispositivi Samsung Chromebook Plus e Pro. Questi modelli verranno distribuiti al pubblico con Play Store preinstallato e con piena compatibilità alle app Android.

La pagina Chromium Projects ha inoltre aggiornato la lista dei vecchi Chromebook che supportano le app del robottino verde, aggiungendo le voci ASUS Chromebook Flip, Acer Chromebook R11/C738T e il Google Chromebook Pixel 2. Al momento manca l'originale Chromebook Pixel che ha fatto il suo debutto ormai nel "lontano" 2013. Per quel modello è probabile che Google non rilascerà mai l'update per abilitare il supporto ufficiale al Google Play Store.

Google ha già dichiarato che le app Android funzioneranno solamente sui modelli di Chromebook più moderni ed è stata una decisione intenzionale lasciar fuori i vecchi sistemi, a prescindere dalla loro potenza computazionale. Il Chromebook Pixel originale ha un hardware più veloce di molti dei Chromebook che vantano il supporto al Google Play Store, tuttavia sarebbe ben più dispendioso continuare a supportare con nuove feature un dispositivo vecchio ormai quasi 4 anni.

Questo non significa però che Chromebook Pixel sia ormai da buttare. Google garantisce infatti aggiornamenti al sistema operativo per un massimo di cinque anni dalla data del debutto attraverso la sua politica Auto Update e, anche se non sarà compatibile con le app Android, rimarrà ancora per qualche tempo una macchina di tutto rispetto.