Acer TravelMate Spin B1 e Chromebook Spin 11: convertibili robusti per la scuola, e non solo

Acer ha annunciato al BETT 2017 due nuovi notebook convertibili: TravelMate Spin B1 con Windows 10 e Chromebook Spin 11 (R751T) con Chrome OS. Entrambi i portatili possono essere utilizzati in quattro modalità differenti: notebook tradizionale, stand, tenda e tablet, ma oltre al sistema operativo si differenziano per altre caratteristiche tecniche.



Acer TravelMate Spin B1

Acer TravelMate Spin B1 è un notebook convertibile da 11,6 pollici con Windows 10 Pro installato nativamente. È progettato per una facile portabilità, per completare in scioltezza un'intera giornata di scuola e per resistere ai danni accidentali. Su quest'ultimo ambito la società dichiara una resistenza per il display per urti frontali fino a 60 kgf, con il portatile che può resistere anche a versamenti di 330ml di liquidi grazie al sistema di drenaggio posizionato sotto la tastiera e il touchpad. Completa la lista delle protezioni la cornice anti-shock per il display in gomma.

Sotto la scocca troviamo processori Intel Pentium con GPU Intel HD, niente di avanzatissimo ma più che sufficienti per gli incarichi di produttività spicciola tipici delle scuole. La tastiera offre tasti a isola separati per una migliore risposta tattile e per la massima precisione di digitazione, mentre il touchpad integrato supporta le gesture di Windows 10. Una penna stilo opzionale e il supporto a Windows Ink consentono agli studenti di prendere appunti o modificare i documenti in maniera intuitiva, e di sfruttare il software proprietario Acer TeachSmart.

Il computer integra connettività wireless ac dual-band 2x2 MIMO , Bluetooth 4.0, due porte USB 3.0, una porta USB 2.0 e una porta HDMI. Non mancano una porta combo da 3,5 mm per cuffie e microfono e una porta SD per inserire una scheda di memoria esterna. Acer TravelMate Spin B1 sarà disponibile per i clienti professionali ed education nel secondo trimestre del 2017.



Acer Chromebook Spin 11 (RT751T)

Si rivolge alla stessa utenza, ma ha caratteristiche leggermente diverse, Acer Chromebook Spin 11 (R751T). In questo caso lo chassis, anch'esso convertibile e compatibile con quattro modalità differenti, offre resistenza a livello militare (U.S. MIL-STD 810G). Può sopportare urti e cadute da altezze fino a 122cm, quindi superiori a quelle di un banco di scuola, grazie al telaio rinforzato e ai paraurti in gomma. Anche in questo caso è presente una resistenza ad un massimo 330 ml di liquidi, mentre i tasti sono incavati per impedire eventuali manomissioni da parte degli studenti.

Il portatile utilizza un display HD IPS da 11,6 pollici sensibile al tocco e protetto con Gorilla Glass antimicrobico, mentre sotto la scocca troviamo il processore Intel Celeron N3450 o il Celeron N3350, supportato da 4 o 8 GB di RAM e 32 / 64 GB di storage integrato via flash eMMC. Sul fronte connettività troviamo supporto al Wi-Fi 2x2 MIMO 802.11ac, Bluetooth 4.2, due porte USB Type-C e due porte USB 3.0 di tipo standard. Presenti anche una stilo, il lettore di schede di memoria SD e il supporto nativo per Google Play Store e le app per Android.