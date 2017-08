Acer Swift 5, il nuovo portatile ultraleggero e potente presentato a IFA 2017

Davvero numerose le novità presentate da Acer nel corso di IFA 2017, che hanno riguardato praticamente tutto il listino. Non solo di convertibili e 2 in 1 vive il mercato, ma anche di PC portatili comunemente intesi, con ottime prestazioni, estetica accattivante e dotazione di pregio. Sono gli obiettivi che Acer si è proposta di raggiungere con Swift 5, votato alla massima portabilità (pesa meno di un chilogrammo), è realizzato con lega di litio e magnesio e integra processori Intel Core di ottava generazione.

Acer non dichiara molto nel comunicato stampa se non l'aggiornamento fronte processori, motivo per cui ipotizziamo che il display sia sempre un 14 pollici; ci viene detto però che la risoluzione è full HD e il pannello multitouch. La dotazione di RAM sarà probabilmente ottima, con opzione fino ai 16GB, mentre è verosimilmente scontata la presenza di Solid State Drive sul fronte dell'archiviazione interna.

Acer Swift 5 sarà disponibile nei paesi EMEA sempre da dicembre a partire da €1199,00, un prezzo che riteniamo adeguato alle caratteristiche tecniche. Sarà nostra premura in ogni caso aggiornarvi non appena avremo maggiori informazioni in merito.