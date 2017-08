Acer Spin 5, ecco la nuova gamma di convertibili da 13 e 15 pollici e RAM fino a 16GB

Acer rinnova la propria famiglia di PC convertibili Spin 5 annunciando nuovi modelli con display full HD da 13 e 15 pollici, pensati per offrire la massima versatilità d'uso in abbinamento a prestazioni elevate. Per entrambi i modelli la scocca è in metallo, mente la natura convertibile può far assumere al dispositivo diverse posizioni d’utilizzo (laptop, tablet, display o tend), ideali per condividere contenuti.

Il modello da 13 pollici pesa 1,5 kg con uno spessore massimo di soli 15,9 mm, mentre la versione da 15 pollici pesa poco più di 2 kg con spessore 17,9 mm. Di prim'ordine la dotazione di processori, Intel Core di ottava generazione, con l'opzione di portare la memoria di tipo DDR4 fino a 16GB. Da segnalare è anche l'autonomia dichiarata che può arrivare a 13 ore (ovviamente da verificare) e la presenza di una scheda grafica NVIDIA GeForce GTX 1050 per il modello da 15 pollici. Non si hanno informazioni sulla presenza o meno di SSD, ma la diamo per quasi scontata.

Sia il modello da 13 pollici che quello da 15 supportano l’opzionale Acer Active Stylus, mentre da segnalare è anche Acer TrueHarmony, la tecnologia Dolby Audio Premium e due speaker frontali. Acer Spin 5 sarà disponibile nei paesi EMEA da settembre a partire da € 999,00 per il modello da 13 pollici e da €1099,00 per il modello da 15.