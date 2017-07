Acer Spin 5, convertibile full HD, 4GB di RAM e 128GB di SSD, a soli 449,00 Euro su Amazon

Di solito a circa 450 Euro si trovano PC portatili onesti, certo, ma che non brillano per caratteristiche tecniche, salvo che non siano oggetto di un'offerta di qualche tipo. Oggi, su Amazon, è un giorno particolare perché troviamo a prezzo speciale Acer Spin 5, di fatto un PC portatile convertibile in stile Lenovo Yoga, dotato di caratteristiche tecniche molto interessanti.

Prima di tutto lo schermo è un 13,3 pollici full HD, 1920x1080 pixel, caratteristica più unica che rara nei convertibili di questo prezzo. Il processore è un Intel Core i3-6006U, supportato da 4GB di RAM e un SSD da 128GB. Davvero niente male. Peso di circa 1,5Kg e Microsoft Windows 10 Home completano il breve riepilogo delle caratteristiche.

L'offerta è davvero interessante perché con 449,00 Euro solitamente non si acquista nulla di simile. 4GB di RAM possono bastare e avanzare per gli utilizzi comuni del PC, così come i 128GB di archiviazione, che sono comunque molto veloci essendo forniti da un SSD.