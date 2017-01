Acer Predator 21 X: monitor 21 curvo e GTX 1080 SLI in un notebook

Al CES di Las Vegas Acer annuncia il nuovo Predator 21 X, una stazione di gioco trasportabile che incorpora uno schermo curvo 21 pollici con risoluzione di 2560x1080 pixel. Si tratta del primo sistema portatile ad offrire un display curvo, dotato inoltre di tecnologia eye-tracking di Tobii. Uno schermo senza dubbio di prim'ordine come testimonia anche la tecnologia IPS, la frequenza di aggiornamento di 120Hz e la compatibilità con la tecnologia G-Sync di NVIDIA.

I punti di forza di questo sistema sono nascosti anche sotto la scocca, con la presenza di una doppia GPU NVIDIA GeForce GTX 1080 in configurazione SLI e un processore Intel Core i7 7820HK (Kaby Lake e per di più overclockabile). Il nuovo Predator 21 X dispone inoltre di un particolare sistema di raffreddamento che prevede la presenza di 5 ventole (tre delle quali con tecnologia AeroBlade) e 9 heatpipe per la gestione del calore. Il sistema è coadiuvato da Acer Dust Defender per la rimozione dell'eventuale accumulo di polvere e Acer CoolBoost per regolare il flusso d'aria.

A completare la carta d'identità di questo notebook sono 64GB di memoria DDR4-2400, svariate possibilità di soluzioni di storage (tra cui configurazioni RAID 0 con doppia unità SSD PCI NVME) e un disco rigido da 7200rpm e 1TB di capacità di archiviazione e la scheda di rete Killer DoubleShot Pro che gestisce automaticamente il traffico dando priorità a quello relativo al gaming. Il nuovo trasportabile di Acer è provvisto di tastiera meccanica con tast Cherry MX Brown, con retroilluminazione programmabile a 16,7 milioni di colori. Presente inoltre un tastierino numerico separato che può essere covertito in touchpad semplicemente ribaltandolo. Sul fronte audio troviamo un sistema stereo a tre vie (2 tweeter, 2 midrange, 2 subwoofer).

Predator 21 X viene fornito con un drago blu disegnato sul pannello oppure può essere personalizzato con un disegno (a scelta tra i 24 disponibili), 13 bandiere o l’incisione del proprio nome in 3 posizioni diverse. In aggiunta, i primi 300 notebook, in edizione limitata, avranno il numero di serie inciso sul pannello. Per un trasporto e una sistemazione protetti ogni Predator 21 X viene fornito con una speciale custodia rigida ultra-resistente che salvaguarda in modo sicuro il notebook e gli accessori.

E ora, tenetevi forte: Predator 21 X di Acer sarà commercializzato ad un prezzo di partenza di 9999,00 Euro (avete letto bene - novemilanovecentonovantanove). Non abbiamo informazioni su dimensioni, peso e batterie, ma ovviamente questo prodotto va inteso come stazione trasportabile e non come portatile propriamente detto.

Acer annuncia inoltre l'aggiornamento della serie Predator 17 X con nuove configurazioni che prevedono processori Intel Core i7 di settima generazione e schede video NVIDIA GeForce GTX 1080, e prezzi a partire da 2999,00 Euro.