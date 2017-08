Acer Nitro 5 Spin ufficiale: ecco il notebook per il casual gamer

A poche ore dall'annuncio dei nuovi processori Intel Core di 8° generazione arrivano i primi prodotti ad integrarli. Fra questi il nuovo Acer Nitro 5 Spin, un computer portatile per videogiocatori disposti a qualche compromesso, definiti "casual gamer". Il nuovo portatile adotta una scocca in alluminio di colore nero con inserti rossi, una cerniera avanzata che consente di ruotare il display di 360° (quindi parliamo di un convertibile), una tastiera retroilluminata abbinata ad un grande trackpad, altoparlanti con subwoofer dedicato e un display IPS Full HD da 15,6 pollici.

Il design convertibile conferisce al prodotto una grande versatilità, anche per le sessioni di gaming con controller esterni o lo streaming di videogiochi Xbox. L'autonomia, stando ai dati di targa è di circa 10 ore (probabilmente non in gaming), per un prodotto che si rivolge principalmente agli appassionati di videogiochi che non richiedono una grande potenza computazionale sul piano grafico, come - segnala Acer - Dota2, Overwatch, League of Legends. La GPU integrata è una NVIDIA GeForce GTX1050 dotata di VRAM dedicata GDDR5.

Nello specifico, su Acer Nitro 5 Spin è possibile trovare CPU fino alla Intel Core i7-8650U da massimo 1,9 GHz (in turbo a 4,2 GHz) e supporto ad HyperThreading con GPU integrata "UHD Graphics" (rebrand della HD Graphics 620) in abbinamento alla soluzione NVIDIA. Il portatile viene dotato di unità SSD su piattaforma PCI-E fino ad un massimo di 512 GB e della connettività Wi-Fi 802.11ac MU-MIMO. Fra le porte disponibili lungo la scocca troviamo USB 3.0, USB 2.0, un lettore di schede USB, HDMI e un jack audio da 3,5 millimetri per cuffie ed eventuale microfono.

Oltre alle funzionalità tipicamente da gaming, votate alle massime performance in relazione al prezzo di listino, Nitro 5 Spin adotta anche feature generiche sicuramente molto interessanti. Fra queste c'è il lettore di impronte digitali compatibile con la tecnologia Windows Hello integrata su Windows 10 (installato nativamente sin dal primo avvio). Questa consente di accedere al sistema operativo e a tutti i suoi dati e alle sue app in maniera semplice, ovvero sfiorando il sensore con le dita e aumentando la sicurezza generale del dispositivo.

Con il nuovo portatile Acer continua a spingere su una fascia di mercato di nicchia, ma molto interessante: quella dei notebook gaming a "basso costo". Acer Nitro 5 Spin viene proposto ad un prezzo base di 1.299 Euro sul mercato italiano, con la disponibilità prevista per il prossimo mese di ottobre.