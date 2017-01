Acer Chromebook 11 N7, il notebook che resiste ad urti e cadute

Acer è il leader mondiale nel settore dei Chromebook con circa un terzo delle quote di mercato. La compagnia ha annunciato una nuova soluzione della categoria, il suo più recente Chromebook per il settore Education. Parliamo di Acer Chromebook 11 N7 (C731) che si migliora in molti aspetti, fra cui anche le specifiche di resistenza. Il portatile garantisce una lunga durata della batteria e un design privo di ventole, tutte caratteristiche che lo rendono idoneo per l'implementazione all'interno di scuole, librerie e tutti i luoghi in cui sono necessari dispositivi affidabili e silenziosi.

Il dispositivo è stato sottoposto a test rigorosi per soddisfare gli standard militari U.S. MIL-STD 810G che certificano la robustezza, la resistenza e la qualità di un prodotto. Acer Chromebook 11 N7 (C731) è in grado di gestire fino a 60 kg di forza applicata sulla cover superiore e cadute da altezze fino a 122cm, mentre la scocca e le cerniere rinforzate garantiscono resistenza alla torsione e ad altri stress, come quelli che possono avvenire negli zaini degli studenti. La tastiera è resistente ad infiltrazioni di liquidi fino a 330 ml e l’esclusivo sistema di deflusso sotto tastiera e touchpad fanno scorrere via l’acqua così da guidarla lontano dai componenti interni ed dal fondo del telaio.



Acer sostiene che il nuovo modello ha un'autonomia migliorata rispetto al predecessore, che arriva a 12 ore con un uso normale. Il cuore del dispositivo è una CPU Intel Celeron dual-core, mentre il display da 11,6 pollici sfrutta una matrice LCD IPS. Ci sono anche modelli con pannello touch per un più elevato livello di interattività, tuttavia tutte le varianti si fermano alla risoluzione massima 1366x768, poco più di una HD. La cerniera del dispositivo è progettata per aprirsi a 180 gradi per una migliore condivisione del lavoro in svolgimento. Chromebook 11 N7 (C731) è spesso 22 mm, pesa 1,35 kg, e supporterà presto anche le app Android.



Sul fronte connettività troviamo supporto a Wi-Fi dualband 2x2 MIMO 802.11ac, Bluetooth 4.0, e non mancano due porte USB 3.0, una porta HDMI, una porta combo da 3,5 mm e un lettore di schede di memoria SD integrato. I diversi modelli del nuovo Acer Chromebook 11 N7 - sia il C731 con display non-touch, sia il C731T con display touch IPS - avranno 16 GB o 32 GB eMMC di spazio di archiviazione e 4 GB di memoria RAM. Saranno disponibili in Italia da febbraio con prezzi a partire da 249 €.