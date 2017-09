Acer Aspire F5 a gran prezzo su Amazon: display Full HD, CPU Core i5-7200U, 8 GB di RAM e SSD da 256 GB

Segnaliamo ai nostri utenti un ottimo prezzo per il modello di notebook Acer Aspire F5-573G-54WE, venduto solitamente a 749,99 euro ma che si trova in queste ore a soli 611,15 euro, con uno sconto del 24% rispetto al prezzo di listino (799 euro). Si tratta di un computer decisamente interessante per quanto riguarda la produttività grazie alla presenza di alcune componenti fondamentali in questo ambito. Il processore è un Intel Core i5-7200U della settima generazione, ed è abbinato ad un comparto memorie basato su 8 GB di RAM DDR4 e un SSD da 256 GB.

La scocca è quella classica, quindi non ci troviamo di fronte ad un sottilissimo ultrabook, con un peso complessivo per il prodotto che è di poco superiore ai 2 chilogrammi. Il peso comprende naturalmente anche l'ampio display da 15,6" a risoluzione Full HD, gestita da una GPU discreta NVIDIA GeForce GTX 940MX con 2 GB di RAM GDDR5 dedicata. Questo portatile viene venduto con Windows 10 Home preinstallato, implementa un connettore USB 3.1 di Tipo C reversibile e un adattatore di rete Wi-Fi 802.11ac con tecnologia MU-MIMO.

A questo prezzo è a nostro avviso un affare per chi ha bisogno di un computer portatile estremamente performante nelle operazioni di tutti i giorni, con un pizzico di versatilità in più grazie alla presenza di una GPU dedicata.