Acer annuncia Swift 1 e Swift 3: notebook ultraslim

In occasione dell'evento internazionale next@acer tenuto a New York nelle scorse ore Acer ha annunciato due nuovi portatili della serie Swift: Acer Swift 1 e Swift 3. Si tratta di dispositivi leggeri e facili da trasportare caratterizzati comunque da un'elevata autonomia operativa grazie all'hardware parco nei consumi. Utilizzano display da 13,3 pollici (su Swift 1) e da 14 e 15,6 pollici (su Swift 3), in tutti i casi Full HD IPS.

Acer Swift 3 adotta un telaio in alluminio spazzolato spesso 18 millimetri e pesante 1,8 chilogrammi. Al suo interno troviamo processori Intel Core i7 di settima generazione supportati da schede grafiche Intel HD o NVIDIA GeForce, alimentati da batterie che possono offrire un massimo di 10 ore di autonomia operativa su singola carica. Il computer viene progettato "per la massima produttività", quindi non mancano display LCD IPS da 14 o 15,6 pollici a risoluzione Full HD, unità SSD da un massimo di 512 GB (oppure HDD da 1 TB), fino a 8GB di memoria RAM e un adattatore di rete Wi-Fi 802.11ac 2x2 MIMO. Il computer portatile fa inoltre uso di una porta USB 3.1 Type-C, una webcam HD con HDR, e una tastiera con retroilluminazione (opzionale) abbinata al Precision Touchpad.

Acer Swift 3 sarà disponibile in Italia a luglio al prezzo base di 799,00 Euro.

Acer Swift 1 fa della leggerezza e del prezzo i suoi punti di forza: il suo profilo è di soli 14,95 millimetri con un peso che supera di poco il chilogrammo (1,3 kg). Il notebook utilizza un telaio in metallo disponibile in tre colori differenti, chiamati scenograficamente: Pure Silver, Gold Luxury e Pink Sakura. Anche il piccolo modello della famiglia offre un'autonomia stimata di 10 ore, almeno stando ai dati rilasciati dal produttore. Acer Swift 1 utilizza un display Full HD IPS da 13,3 pollici, un processore Intel Celeron o Pentium con 4GB di RAM e dispositivi di storage SSD o eMMC da 64, 128 o 256 GB. Anche in questo caso non manca il supporto per Wi-Fi 802.11ac 2x2 MIMO.

Acer Swift 1 sarà anch'esso proposto in Italia a partire dal mese di luglio al prezzo di 499,00 Euro.

Entrambi i computer supportano Windows Hello tramite il lettore di impronte digitali integrato, e come altre soluzioni Acer annunciate durante l'evento newyorkese dispone della certificazione Skype for Business per comunicazioni nitide e senza ritardi, anche con Cortana. I display integrati utilizzano le tecnologie BluelightShield per ridurre l'emissioni delle luci blu e TrueHarmony per migliorare l'audio in uscita.

