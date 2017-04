Acer annuncia i nuovi Switch, portatili 2-in-1 senza ventole

Durante l'evento next@acer tenuto a New York nelle scorse ore Acer ha annunciato i nuovi sistemi 2-in-1 della celebre famiglia Switch, che si pongono il compito di fornire caratteristiche tipiche della fascia alta della categoria all'interno di prodotti tutto sommato particolarmente competitivi. I nuovi modelli Acer Switch 5 e Acer Switch 3 sono fanless grazie alla tecnologia LiquidLoop e offrono la compatibilità con la Acer Active Pen per "aumentare l'efficacia sul lavoro, a scuola e nel divertimento".

Acer Switch 5 è il successore del modello Switch Alpha 12 e introduce nella famiglia i processori Intel Core i5 e i7 di settima generazione. All'interno del tasto d'accensione integra anche un lettore di impronte compatibile con la tecnologia Windows Hello, in modo da fornire un accesso rapido e semplice a tutti i contenuti presenti nel computer. Switch 5 utilizza inoltre uno stand auto-retrattile che consente di regolare l'angolo di visualizzazione in maniera pratica e anche con una sola mano.

Utilizzando un sistema di dissipazione fanless (quindi privo di ventole ed altre parti attive in movimento), Acer Switch 5 può funzionare in tutte le circostanze nel massimo silenzio e può permettersi di non avere griglie per lo sfiato dell'aria. Il display LCD IPS del 2-in-1 vanta una diagonale da 12 pollici e supporta una risoluzione di 2160 x 1440 pixel definita Full HD+, che viene gestita dalla GPU Intel HD integrata nei processori. Diverse le configurazioni sul fronte delle memorie: Switch 5 sarà disponibile con 256 o 512 GB di storage (via SSD PCIe) e fino ad un massimo di 8 GB di RAM LPDDR3.

Acer Switch 3 costa meno e offre, naturalmente, hardware meno ricercato. Si caratterizza per un display da 12,2 pollici, anch'esso IPS, a risoluzione Full HD con aspect-ratio di 16:10 (1920x1200 pixel) e matrice touch. Il dispositivo entry-level della famiglia utilizza processori Intel delle famiglie Pentium e Celeron, e un pacco batterie che riesce a raggiungere 8 ore di autonomia (su Switch 5 si arriva a 10 ore). Sul mercato troveremo modelli con 32, 64 e 128 GB di memoria eMMC e fino a 4GB di memoria SDRAM LPDDR3.

Entrambi i prodotti sono dotati di una tastiera retroilluminata agganciabile magneticamente con angolazione regolabile. Il modulo che contiene la tastiera è spesso 5,85 millimetri, con tasti che offrono una corsa di 1,4 millimetri per assicurare comfort durante la scrittura e al tempo stesso garantire un facile trasporto. La tastiera integra anche un Precision Touchpad compatibile con le gesture di Windows 10.

Sia Acer Switch 3 che Acer Switch 5 possono utilizzare la Active Pen proprietaria del produttore anche attraverso le tecnologie Windows Ink integrate sul sistema operativo. Il sistema riconosce il palmo della mano (per evitare scritture involontarie), con la penna che supporta fino a un massimo di 1024 livelli di pressione. I dispositivi potranno essere espansi con una microSDXC e integrano anche una porta USB 3.1 Type-C, una porta USB 3.1 Type-A e una webcam HD (720p).

Prezzi e disponibilità: Acer Switch 3 e Switch 5 si troveranno in Italia a partire da luglio con prezzi, rispettivamente, a partire da 499 e 1.199 Euro. Maggiori informazioni sul sito ufficiale del produttore.