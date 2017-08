Acer annuncia Chromebook 15: Chrome OS, ma più in grande

Acer ha presentato le sue ultime novità nell'ambito di IFA, fiera di settore che ha luogo in questi giorni a Berlino. Tra gli annunci è presente anche l'Acer Chromebook 15, computer dotato di sistema operativo Chrome OS che si caratterizza per la scocca in alluminio e la durata estesa della batteria.

Il nuovo Acer Chromebook 15 va a espandere ulteriormente l'offerta di prodotti con Chrome OS di Acer. Il dispositivo è dotato di specifiche modeste, ma sufficienti a soddisfare le esigenze degli utenti del sistema operativo: i processori disponibili sono Intel Celeron dual-core o Intel Pentium quad-core, abbinati a 4 o 8 GB di memoria RAM e a 32 o 64 GB di memoria interna. La dissipazione è di tipo fanless, fatto che rende il dispositivo silenzioso.

All'interno della scocca, che è realizzata in alluminio escludendo il lato inferiore, sono inoltre presenti una scheda di rete Intel Wireless-AC con supporto allo standard IEEE 802.11ac, Bluetooth 4.2, una batteria che offre fino a 12 ore di operatività e una vasta gamma di connettori tra cui due porte USB 3.1 Gen 1 Type-C (di cui una utilizzabile anche per ricaricare il computer), due USB 3.0, un'uscita HDMI, un lettore SDXC e un jack per cuffie.

Acer pone anche l'accento sul comparto audio, consistente in due altoparlanti posti a fianco della tastiera retroilluminata. Secondo l'azienda, l'esperienza multimediale che questi garantiscono assieme allo schermo da 15,6 pollici con risoluzione Full-HD (1920 x 1080) è l'ideale per le famiglie.

Acer Chromebook 15 sarà disponibile in Europa a partire dal mese di ottobre in configurazioni che prevedono sia la presenza di uno schermo touch che di uno schermo tradizionale, con la configurazione di base proposta a 499€.