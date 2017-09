XYZprinting, stampanti per tutti: Nano a 259, professionale e a colori. Eccole dal vivo

Ecco dal vivo tutta la nuova gamma di stampanti 3D del colosso taiwanese XYZprinting: Da Vinci Nano si presenta come la best buy per hobbisti e scuole, con un prezzo di accesso di soli 259€. Da Vinci super offre un volume di stampa da 30x30x30cm e Da Vinci Color porta la rivoluzione del colore ink-jet nella stampa 3D

22 Settembre 2017

Stampa 3D

XYZprinting

