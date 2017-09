Volete una stampante 3D ad alta precisione a ''soli'' 121.30? Ecco l'offerta su Lightinthebox

Le stampanti 3D crescono e diventano grandi. Se a molti appaiono ancora come strumenti da fantascienza, le stampanti che creano gli oggetti che desideriamo, anche a casa, sono pronte a diventare un gadget sempre più diffuso. Se da una parte i primi anni hanno visto prodotti fortemente primitivi con funzionalità ridotte e soprattutto con un costo decisamente elevato sia per l'acquisto della macchina vera e propria sia per quanto riguarda gli accessori e il materiale. Tutto questo sembra però far parte del passato e oggi vengono venduto macchine per la stampa 3D decisamente meno costose e comunque performanti. Ne è senza dubbio l'esempio la Anet A8 che viene venduta sul portale Lightinthebox ad un prezzo fortemente concorrenziale di 121.30€ grazie al coupon promozionale 24764FC4CD da inserire in fase di acquisto. Ma vediamo le specifiche.

La stampante 3D Anet A8 possiede dimensioni decisamente poco ingombranti e pari a 50x40x45 centimetri che in qualche modo permetteranno di poterla porre anche su di una scrivania senza alcun problema visto anche il peso abbastanza esiguo di 7.4 chilogrammi. Una delle caratteristiche maggiormente interessanti è quella di della dimensione del letto di stampa, che permette di ottenere modelli 3D da 22 x 22 x 24 centimetri. Ha un telaio in acrilico tagliato a laser che potrà anche essere sostituito con uno in acciaio. L'estrusore possiede una punta da 0,4 mm e potrà anche questa essere modificata per aggiungere estrusori addizionali maggiormente professionali. Piena compatibilità con tutti i sistemi operativi da Windows XP, 7, 8 ma anche Mac e Linux.

Come detto la Anet A8 potrà essere acquistata su Lightinthebox ad un prezzo di 121.30€ direttamente a questa pagina e grazie all'inserimento del coupon 24764FC4CD.