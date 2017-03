Volante Logitech G920 per PC/Xbox One e altre periferiche Logitech in offerta su Amazon

Volante, tastiera e mouse Logitech sono in questo momento in offerta su Amazon, con le promozioni che si esauriranno in orari diversi della giornata. Durerà tutto il giorno l'offerta su Logitech G920 Driving Force, volante per Xbox One e PC, mentre le offerte sul mouse Logitech MX Master e sulla tastiera Logitech Touch K400 Plus dureranno fino alle ore 14.

Logitech G920 Driving Force, compatibile con PC e Xbox One, integra un ritorno di forza a due motori con ingranaggi elicoidali, finiture in pelle cucite a mano e pedali dell’acceleratore, freno e frizione realizzati in acciaio. Il ritorno di forza gestito mira a riprodurre le sensazioni di guida in auto come lo spostamento del peso, le condizioni stradali e l'usura dei pneumatici, così da percepire sotto o sovrasterzo, la perdita di trazione e altro ancora.

Logitech MX Master e Logitech Touch K400 Plus sono invece periferiche pensate per la massima produttività. Il mouse utilizza una connessione senza fili e un sensore laser con tecnologia Darkfield e due scroller, oltre ad adottare un profilo sagomato per migliorarne il comfort. La tastiera, anch'essa wireless, si caratterizza per il touch-pad integrato e può essere utilizzata pertanto con una TV smart grazie ai controlli multimediali.

Per altre offerte di Amazon vi consigliamo di mettere la nostra pagina dedicata fra i preferiti del vostro browser e consultarla quotidianamente in modo da monitorare tutte le promozioni più vantaggiose del portale di rivendita online!