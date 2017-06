Ventilatore USB a soli 6,79 Euro su Amazon: non può mancare nella tua estate!

Oggi in offerta su Amazon troviamo un ventilatore USB che può essere collegato al computer o a qualsiasi porta per poter rinfrescare le nostre sessioni al terminale, in ufficio come a casa, e c'è chi lo usa anche in camper per salvarsi dalla calura estiva. Con l'estate a ridosso un'offerta di questo tipo è assolutamente invitante: solo 6,79 Euro per un modello di ventilatore in acciaio compatibile naturalmente sia con PC che con notebook, ma che può essere anche collegato con qualsiasi caricabatterie per smartphone o tablet.

Viene alimentato con un cavo della lunghezza 1,2 metri fornito in dotazione, e l'angolazione può essere regolata a piacere. Lo stand che mantiene il ventilatore viene corredato di tre cuscini in gomma che aumentano la stabilità durante il funzionamento riducendo la rumorosità di funzionamento. Il telaio è in metallo, mentre le lame in alluminio riducono il peso e il consumo energetico durante la rotazione. Le dimensioni, infine, sono particolarmente ridotte, in modo da rendere il prodotto facile da trasportare in qualsiasi circostanza.

Per altre offerte di Amazon vi consigliamo di mettere la nostra pagina dedicata fra i preferiti del vostro browser e consultarla quotidianamente in modo da monitorare tutte le promozioni più vantaggiose del portale di rivendita online!