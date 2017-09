Una tastiera meccanica con tasti retroilluminati RGB a soli 59,49 euro su Amazon

Una tastiera meccanica offre diversi vantaggi rispetto alle più economiche soluzioni con tasti a membrana. Prima di tutto un livello di personalizzazione maggiore: ci sono diversi tipi di switch meccanici, e ognuno offre una risposta diversa al tatto per massimizzare la precisione e la certezza d'interazione in base alle diverse modalità d'uso e ai diversi gusti degli utenti. Il modello Drevo Calibur, oggi in offerta a 59,49 euro su Amazon , viene venduto con la possibilità di scegliere gli switch più diffusi, fra cui: blu, marrone, nero e rosso.

Si tratta di una tastiera rivolta ai gamer appassionati che non vogliono spendere troppo, ma che al tempo stesso non vogliono rinunciare al feedback tattile offerto dai tasti meccanici, e qui la scelta è variegata. La tastiera di Drevo può essere utilizzata sia via wireless (Bluetooth 4.0) che con collegamento USB, ha 72 tasti con retroilluminazione RGB personalizzabili individualmente, e tecnologie per la prevenzione del ghosting. Non mancano 7 effetti di luce con modalità differenti e la garanzia di resistenza fino a 50 milioni di pressioni (superiore rispetto ai tasti a membrana).

Questo prodotto è sempre stato venduto a circa 70 euro su Amazon, ed è la prima volta che si può acquistare a 59,49 euro sul portale di rivendita online.