Una stampante 3D è offerta a 116,75 euro con spedizione dall'Europa. Quantità limitate!

Le stampanti 3D rappresentano un mondo affascinante soprattutto per gli amanti del DIY, Do-It-Yourself o semplicemente fai da te. Permettono di costruire qualsiasi tipologia di oggetto di piccole e medie dimensioni, siano essi delle custodie per smartphone o per action-cam, dei "pupazzi" o dei giocattoli, dei supporti. Fino ad oggi le stampanti 3D si sono rivolte ad un pubblico di nicchia per via del loro prezzo elevato, ma con Anet A8 la situazione cambia, soprattutto adesso che è proposta in offerta a 116,75 euro su TomTop, per un campione di 150 pezzi. Se interessato comprala qui.

La Anet A8 è una stampante 3D di piccole dimensioni che può essere posizionata anche sopra la scrivania grazie al peso contenuto in soli 7,4 chilogrammi. Utilizza un display per una gestione migliore della stampa e supporta una scheda SD in modo da essere del tutto indipendente. Funziona con la maggior parte dei filamenti oggi disponibili in commercio, fra cui quelli in plastica ABS, in Nylon o in legno, con diametro da 1,75 millimetri. Può essere utilizzata per realizzare giocattoli tridimensionali, supporti per l'insegnamento, dispositivi tecnologici.

Acquistando la Anet A8 si ottengono in dotazione, oltre al kit completo per l'assemblaggio, anche 10 metri di filamenti. Fra le caratteristiche tecniche della stampante leggiamo che la velocità di stampa è da 10 a 120 mm/s, con una punta per l'estrusore del diametro di 0,04 millimetri (che può essere sostituita con modelli più avanzati). Il telaio è in acrilico tagliato a laser, ma può essere sostituito con uno in acciaio, mentre sul piano software la compatibilità è garantita con tutti i sistemi operativi da Windows XP, 7, 8, e anche con Mac e Linux.

Il prezzo è la ciliegina sulla torta di questo modello, che consegna la stampa 3D a tutti rendendola democratica. Su TomTop viene proposta con ulteriore ribasso: solo 116,75 euro per 150 pezzi. Potete trovare ulteriori informazioni su TomTop.