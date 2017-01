Una nuova tastiera meccanica e un mouse da gioco da Corsair al CES

Dotata di un elegante telaio in alluminio anodizzato spazzolato, K95 RGB Platinum offre elevata longevità secondo il comunicato stampa di Corsair, grazie anche alla presenza degli switch Cherry MX. Gli utenti possono scegliere tra gli switch Cherry MX RGB Speed, che si caratterizzano per forza di attuazione particolarmente bassa, e gli switch Cherry MX RGB Brown, che restituiscono invece feedback tattile.

8 MB di memoria integrata, inoltre, consentono di memorizzare profili e macro senza la necessità di usare software esterni. K95 RGB Platinum vanta sei tasti dedicati alle macro, disposti in maniera accorta in modo da essere allo stesso tempo facilmente raggiungibili ed evitare pressioni involontarie.

Il nuovo LightEdge permette poi di configurare la retroilluminazione in maniera indipendente per ogni tasto. Una barra luminosa suddivisa in 19 zone differenti, inoltre, si colora in maniera speculare rispetto al resto della retroilluminazione. Corsair garantisce morbidezza e comfort attraverso un poggiapolsi studiato per ogni uso possibile e porta USB pass-through che permette, ad esempio, di collegare il mouse direttamente alla tastiera. Ci sono controlli multimediali dedicati, la possibilità di bloccare il tasto Windows e tasti per regolare la retroilluminazione. All'interno della confezione anche keycap speciali per garantire la migliore aderenza possibile per i tipi di gioco più veloci. K95 RGB Platinum sarà disponibile nel corso di gennaio.

Il mouse Scimitar PRO RGB, invece, si contraddistingue per il sensore ottico PMW3367 da 16 mila DPI sviluppato in collaborazione con Pixart. Gli utenti possono configurare la sensibilità con una precisione al DPI. La periferica, poi, consente di memorizzare fino a tre profili in relazione alla programmazione dei pulsanti e alle impostazioni di retroilluminazione RGB.

I 12 pulsanti laterali rendono Scimitar PRO RGB un mouse particolarmente congeniale soprattutto in abbinamento ai MOBA, sfruttando l'expertise accumulata da Corsair con l'apprezzato Scimitar RGB originale. Il refresh rate di questo mouse è di 1,000Hz/1ms. Scimitar PRO RGB sarà disponibile a breve presso i retailer di tutto il mondo ma, come nel caso della tastiera precedente, non ci sono ancora informazioni sul prezzo.