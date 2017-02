Un alimentatore da 780 Watt, per i notebook più potenti

Eurocom è azienda specializzata nella produzione di notebook con potenza di elaborazione estremamente elevata, spesso utilizzati quale macchine da gioco oppure come workstation grafiche mobile. L'utilizzo di componenti ad elevate prestazioni implica a compromessi in termini di dimensioni complessive e facilità di trasporto: sono questi notebook per loro natura pesanti e ingombranti. Non sono inoltre modelli semplici da gestire quanto a requisiti di alimentazione, in questo senso simili per necessità ai sistemi desktop più potenti con in pià l'aggravante di dover gestire anche l'alimentazione dello schermo.

Per venire incontro alle esigenze dei sistemi più spinti Eurocom ha presentato un nuovo alimentatore per notebook, caratterizzato da una potenza dichiarata pari a ben 780 Watt. Questo nuovo alimentatore è pensato per l'abbinamento con notebook che utilizzano il connettore DIN a 4 pin, come alcune soluzioni della stessa Eurocom, Clevo e MSI. Altri modelli in commercio sono compatibili con questo connettore, trattandosi spesso di modelli che Clevo produce per conto di altre aziende basandosi su proprio design.

Tra le specifiche tecniche evidenziate dal produttore segnaliamo un carico massimo di 39A e una efficienza che è superiore al 90% quando rilevata a pieno carico; l'alimentatore non è provvisto di certificazione 80 Plus, elemento che del resto non viene tipicamente abbinato ad alimentatori per sistemi notebook per quanto questi siano potenti.

Pur trattandosi di un alimentatore destinato all'abbinamento con sistemi notebook il nuovo modello Eurocom da 780 Watt non spicca per la facilità nel trasporto: il peso dichiarato è di 1,38 Kg con dimensioni pari a 325x110x40 millimetri. Anche il prezzo è tutt'altro che accessibile, pari a 407 Euro tasse escluse: questo il premio da pagare per poter assicurare piena alimentazione con i notebook più potenti, dotati al proprio interno di processori quad core e configurazioni video con due GPU in parallelo.