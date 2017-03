Tre prodotti dodocool in sconto del 48% per un periodo di tempo limitato

Segnaliamo ai nostri utenti tre prodotti in sconto sul sito ufficiale dodocool, con l'offerta che è il frutto dell'iniziativa Happy Week, Power Everyday che si concluderà il 31 marzo 2017. I tre prodotti oggetto della promozione della compagnia sono proposti a prezzi davvero accattivanti: abbiamo un caricabatterie da muro con porte USB multiple, un paio di auricolari cablati pensati per lo sport, e infine un caricabatterie per l'automobile, da collegare all'accendisigari.

Per ottenere lo sconto del 48% su ognuno dei tre prodotti è sufficiente recarsi sul sito ufficiale della promozione, selezionare l'Italia per ogni prodotto e premere sul tasto Get Code. Dopo aver copiato il codice sconto premendo sul tasto Copy dovremo andare nella pagina Amazon del prodotto premendo su Buy it from Amazon IT. Il codice dovrà essere incollato all'interno del campo "Inserisci un Buono Regalo o un codice promozionale" nella procedura d'acquisto.

Di seguito offriamo una rapida carrellata dei prodotti in promozione fino al 31 marzo.

dodocool Hi-Res Stereo auricolari con microfono

Gli auricolari dodocool Hi-Res Stereo sono pensati nello specifico per lo sport e utilizzano il jack tradizionale da 3,5 millimetri per interfacciarsi alla sorgente. Utilizzano materiali di alta qualità tipici dell'hi-fi, come ad esempio i cavi in rame OFC, o il connettore placcato in oro. Il driver da 9mm in titanio fornisce una rappresentazione precisa del suono, risposte ultra-veloci e una elevata potenza dinamica, mentre i gommini in dotazione riescono ad isolare efficacemente dal suono ambientale. Non manca, lungo il cavo, un controllo remoto con microfono incorporato.

Gli auricolari costano solitamente 22,99 Euro su Amazon, con la promozione 12,99 Euro.

dodocool stazione di ricarica da 40W e 8A

La stazione di ricarica dodocool da 40W e 8A contiene ben 5 porte USB che consentono la ricarica di altrettanti dispositivi, anche contemporaneamente. Il prodotto dispone di un circuito di protezione che consente di prevenire sovracorrente, sovratensione, surriscaldamento, sovraccarico e corto circuito. Viene fornito con un cavo rimovibile da 1,5 metri, mentre ogni uscita fornisce fino a 2.4A a 5V. L'uscita USB totale è invece di 8A a 5V. Oltre ad essere compatibile con tutti i dispositivi USB da 5V ha ricevuto la certificazione DOE livello VI per l'efficienza energetica.

La stazione di ricarica dodocool costa normalmente 19,99 Euro su Amazon, con la promozione 11,99 Euro.

dodocool mini-caricabatteria da auto da 24W

Compatto e portatile, il mini-caricabatteria da auto dodocool da 24W e 4.8A consente di risparmiare spazio all'interno dell'abitacolo, pur promettendo una potenza di 24W nominale per la ricarica dei dispositivi collegati. La ricarica avviene non solo in maniera veloce, ma anche "intelligente", con la possibilità di erogare energia in maniera diversa in base al prodotto collegato. Il caricabatterie protegge i dispositivi da surriscaldamento, sovracorrente, sovratensione, sovraccarico, cortocircuito. Nel prodotto ci sono due porte USB, entrambe da 2.4A a 5V.

Solitamente il caricabatterie dodocool costa 8,99 Euro su Amazon, con la promozione solo 5,99 Euro.