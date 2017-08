TP-Link presenta a IFA Deco M5: sistema mesh Wi-Fi Whole Home

Rete mesh è una definizione che sentiremo sempre più frequentemente. TP-Link, tra gli altri, ha presentato a IFA 2017 la sua interpretazione di rete mesh, che corrisponde al nome di Deco M5. Dotato di un processore quad-core, Deco M5 utilizza l’ultima tecnologia di rete mesh per fornire Wi-Fi in tutta la casa. Il sistema AC1300 dual-band è in grado di raggiungere velocità fino a 400 Mbps sulla banda 2.4GHz e 867 Mbps sulla banda 5GHz, utilizzando la tecnologia MU-MIMO per garantire connessioni veloci per numerosi dispositivi contemporaneamente.

Deco M5 è infatti disponibile in confezioni da 1 o 3 dispositivi, in quanto questo sistema può facilmente essere ingrandito per adattarsi ad ambienti più grandi. Fino a 10 Deco M5 possono essere connessi a cascata, per soddisfare esigenze di copertura Wi-Fi fino a 4500 mq di superficie.

Deco M5 utilizza la tecnologia Adaptive Routing (ART) di TP-Link per assicurare che la rete funzioni sempre a velocità elevate, identificando e selezionando rapidamente il percorso più veloce per i dispositivi per connettersi alla rete. La configurazione della rete è semplice e immediata, e avviene tramite l'applicazione TP-Link Deco, disponibile per sistema operativo iOS e Android. Con le istruzioni passo per passo e le visualizzazioni guidate, l'applicazione aiuta l’utente durante l'intero processo di installazione.

Il dispositivo integra anche il sistema di protezione TP-Link HomeCare, un insieme di funzionalità per la totale sicurezza e ottimizzazione della rete sviluppate in collaborazione con Trend Micro. Questo sistema di protezione funziona attraverso frequenti scansioni di rete, individuazione di siti dannosi e isolamento dei dispositivi infetti.

È presente inoltre la funzione Parental Control, che consente di gestire e monitorare l'accesso dei propri figli alla rete Internet, bloccando applicazioni e siti specifici, impostando limiti di tempo e i filtri d'età per una navigazione sicura e responsabile.

Il QoS, la funzionalità di controllo di banda, consente invece di assegnare priorità alle applicazioni o ai dispositivi più importanti.

Deco M5 è già disponibile nelle principali catene di distribuzione e su Amazon. Il prezzo al pubblico è di 129,99 euro per quanto riguarda la soluzione da 1 pezzo, di 299,99 euro per la soluzione di 3 pezzi.