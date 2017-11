TomTop propone coupon, giochi a premi e offerte in attesa del Black Friday

In attesa delle offerte del Black Friday lo store online TomTop mette online una pagina dedicata che propone una serie di affari e sconti nella settimana antecedente all'evento commeciale più caldo dell'anno. Per i prossimi giorni saranno disponibili codici sconto giornalieri per varie categorie di prodotti. Quest'oggi in particolare si potrà usare il codice TTUS10 per ottenere il 10% di sconto su gadget e hobbistica, il codice TTBFVA10 per il 10% di sconto su prodotti audiovideo e il codice TTSMPHN6 per il 6% di sconto su cellulari e accessori.

TomTop mette inoltre in palio la possibilità di vincere un cellulare Xiaomi A1 con il gioco Chicken Dinner Boxing Game, scegliendo a caso uno dei tre forzieri proposti quotidianamente fino al 30 novembre. Ogni utente registrato avrà a disposizione fino a tre tentativi quotidiani, che possono essere incrementati fino ad ulteriori tre condividendo la pagina sui canali social e iscrivendosi alla newsletter. Ogni partecipante può sfruttare fino a 20 tentativi al giorno. Inoltre da oggi al 23 novembre saranno quotidianamente proposti dei flash deal, con coupon sconto disponibili in quantità limitate da poter usare trasversalmente su tutto il sito.

Un'altra iniziativa avviata da TomTop sono le Lucky Bag: si tratta di vere e proprie borse a sorpresa, proposte a vari prezzi, che possono contenere uno o più prodotti tematici che l'utente potrà conoscere solamente dopo aver ricevuto il pacco.

Tutte queste iniziative, così come altre offerte e occasioni, sono disponbili alla pagina dedicata al Black Friday sul sito ufficiale di TomTop: