Tesla, Desktop Supercharger: la colonnina da scrivania per ricaricare il vostro smartphone

Le feste natalizie sono alle porte ed in Tesla ultimamente si sono dedicati a progettare nuovi frivoli gadget ispirati al design dei loro prodotti automotive ed indirizzati a tutti gli appassionati del brand.

Dopo, il powerbank realizzato con una singola cella 18650 delle più grandi batterie usate sui vari veicoli, vi presentiamo un accessorio da scrivania per mettere in bella mostra la vostra passione per i prodotti Tesla: il Desktop Supercharger.

Ispirato alle colonnine di ricarica Supercharger, in realtà non stiamo parlando di un vero e proprio caricabatterie per dispositivi mobile, ma bensì di un supporto per il cavo del caricatore che già possedete: infatti nella descrizione tecnica del prodotto non viene menzionata alcuna caratteristica elettrica ed è specificato "cavi USB non inclusi", inoltre dalle foto si evince che l'oggetto in questione non presenta alcun connettore o porta USB a disposizione.

Precisato questo, il Desktop Supercharger è prodotto partendo dal medesimo disegno CAD 3D delle più grandi colonnine, offrendo una fedelissima riproduzione per forma, dimensioni e per ogni singolo dettaglio; già disponibile sull'e-store di Tesla, ma attualmente già esaurito, questo "porta cavo" da scrivania viene venduto alla cifra di ben 45 $, poco meno di 40 €; per maggiori immagini e dettagli vi invitiamo a visitare la pagina dedicata al prodotto.