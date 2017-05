Supporto elegante in alluminio per monitor - riser - con 4 Porte USB, oggi in offerta su Amazon a soli 28,04 Euro

Se avete problemi di spazio sulla scrivania, occupato in parte dal monitor o dal sistema all in one, esistono accessori che possono venirvi incontro in maniera intelligente. Uno di questi è quello che vi proponiamo oggi in quanto offerto a prezzo scontato su Amazon.

Un supporto/riser per il monitor permette infatti non solo di alzare un po' la posizione stessa del display, spesso collocato troppo in basso, ma anche di riporvi sotto la tastiera quando non si utilizza il PC. Oltre a questo, il modello in offerta oggi mette a disposizione 4 porte USB per la ricarica dei nostri dispositivi portatili. Per poterle utilizzare basterà connettere una semplice presa al nostro supporto, che integra un piccolo alimentatore. Il peso supportato arriva a ben 35Kg, mentre la finitura è in parte di pregiato alluminio.