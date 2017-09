SteelSeries rilascia la tastiera Apex 150 Gaming

SteelSeries, dopo il suo ultimo mouse gaming Rival 110, annuncia una nuova tastiera, sempre dedicata al mondo gaming, la APEX 150; si pone come soluzione entry-level, e a bordo troviamo nuovi interruttori a membrana con tecnologia denominata Quick Tension Membrane: progettati per fornire veloci tempi di risposta, una digitazione silenziosa, in grado di sopportare oltre 20 milioni di click e resistere ai liquidi.

Per quanto riguarda la parte funzionale troviamo tasti completamente programmabili, anti-ghosting avanzato e rollover a 24 tasti, al fine di garantire il miglior comportamento possibile anche durante le più frenetiche sessioni di gioco.

Per quanto riguarda la parte estetica, la APEX 150 si presente in una veste completamente nera, con una leggere trama a righe oblique in superficie e il logo SteelSeries bene in evidenza; dotata anche di illuminazione RGB a cinque zone, risulta completamente programmabili tramite il software SteelSeries Engine e compatibile con applicazioni come Discord, PrismSync e Audio Visualizer: la prima consente di sincronizzare le notifiche di una chat in tempo reale con l'illuminazione RGB della periferica in uso; Audio Visualizer invece permette di abbinare effetti di luce con la musica in riproduzione; PrismSync permette di sincronizzare gli effetti scelti su tutte le periferiche compatibili SteelSeries Prism presenti nel sistema in uso.

Attualmente il produttore non ha reso disponibili informazioni sulla disponibilità, per quanto riguarda il prezzo invece ha comunicato che sarà di 49.99 $, poco più di 40 €, per ulteriori informazioni, vi rimandiamo alla pagina dedicata alla tastiera APEX 150a>.