Stampante multifunzione HP Officejet 6950 di ottima qualità con 20 Euro di sconto su Amazon

La stampante multifunzione HP Officejet 6950 utilizza le cartucce originali HP serie 903 e può offrire svariate funzionalità, fra cui stampa, copia, scansione e fax. Questo modello può collegarsi agli altri dispositivi anche in Wi-Fi Direct (quindi senza necessitare di una rete condivisa) e implementa un modulo ADF per il fronte-retro automatico per fax, scansione e copia. Non manca un display touchscreen da 2,2 pollici di diagonale, mentre la velocità di stampa è di 16 PPM (pagine al minuto) in bianco e nero e 8 PPM con le stampe a colori.

Si tratta di un ottimo modello di stampante per piccoli uffici o per l'uso domestico, venduta ad un prezzo molto interessante oggi su Amazon: solo 59,99 Euro a fronte di un listino praticato normalmente di 79,99 Euro. La promozione scadrà a fine giornata.

